Ukrajina je objavila da je nastavila pumpanje ruske nafte kroz naftovod prema Mađarskoj i Slovačkoj, čime je okončan višemjesečni zastoj oko kredita od 90 milijardi eura koji se smatra ključnom podrškom EU za Kijev.

Države članice EU postigle su dogovor o kreditu od 90 milijardi eura za Ukrajinu i 20. rundi sankcija protiv Rusije, čime je okončan višemjesečni zastoj uzrokovan mađarskim vetom. Ambasadori država članica već su pokrenuli pismeni postupak, a uskoro se očekuje i formalna potvrda.

Zastoj je bio povezan s prekidom isporuke ruske nafte kroz naftovod Družba, koji je oštećen u ruskom napadu na zapadu Ukrajine krajem januara. Sada već bivši mađarski premijer Viktor Orbán uvjetovao je kredit nastavkom isporuka, rekavši da će, čim se to dogodi, “prestati blokirati odobrenje kredita”, izvještava BBC.

Ukrajina je ove sedmice završila popravke i nastavila isporuke nafte Mađarskoj i Slovačkoj, uklanjajući veliku prepreku odluci. Prve isporuke očekuju se već u četvrtak.

Zajam je prvobitno dogovoren u decembru prošle godine, ali ga je Mađarska naknadno blokirala, što je izazvalo frustracije među evropskim liderima. Budući da nije bilo moguće postići jednoglasnost, EU je pribjegla mehanizmu “pojačane saradnje”, dok su se Mađarska, Češka i Slovačka odlučile ne učestvovati u plaćanju kamata.

Od ukupnog iznosa, 60 milijardi eura namijenjeno je jačanju odbrambenih sposobnosti Ukrajine, dok će 30 milijardi biti usmjereno na održavanje funkcionisanja države i javnih službi.

“Ukrajini je zaista potreban ovaj zajam i to je znak da Rusija ne može nadvladati Ukrajinu”, rekla je šefica EU za vanjsku politiku Kaja Kallas.

Ukrajinski zvaničnici bili su još otvoreniji, a zamjenik premijera opisao je finansijsku pomoć kao “pitanje života i smrti” za njihovu zemlju.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina ispunjava svoje obaveze i da je deblokiranje sredstava važan signal.

“Ovo je pravi signal u trenutnim okolnostima. Važno je da evropski paket podrške postane operativan što je prije moguće”, rekao je Zelenski.

Političke promjene u Mađarskoj također su uticale na ishod situacije. Orbán, koji je izgubio izbore nakon 16 godina, uskoro napušta vlast, a njegov nasljednik Péter Magyar najavio je poboljšanje odnosa s Bruxellesom.

Iako je politički dogovor postignut, očekuje se da će proći još nekoliko sedmica prije nego što sredstva iz zajma budu dostupna Ukrajini.

