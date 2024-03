Blinken potvrdio skori odlazak Victorie Nuland : Povlači se moćna žena američke diplomatije !

Zamjenica državnog sekretara SAD i najmoćnija žena američke diolomatije Victoria Nuland planira da napusti tu funkciju u narednim sedmicama, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken.

“Nuland me je obavijestila da u narednim sedmicama namjerava da napusti funkciju zamjenika državnog sekretara za politička pitanja”, izjavio je Blinken.

On je istakao da je State Department zahvalan Nuland na službi i za “trajni trag koji je ostavila na instituciji i svijetu”.

Nuland je visokorangirani američki diplomata i poznata kritičarka ruske agresije na Ukrajinu.

Nuland, službenica za vanjsku politiku i sigurnost koja je služila kao pomoćnik državnog sekretara za Evropu za vrijeme Obamine administracije, povukla se sa te funkcije nakon što je Donald Trump izabran za predsjednika, a zatim se vratila u vladu kao podsekretarka za politička pitanja u Bidenovoj administraciji.

Rođena je 1961. godine, a tokom svoje karijere Nuland je imala ključnu ulogu u formuliranju i sprovođenju američke vanjske politike, posebno u odnosima s Evropom i euroazijskim regionima.

Prije nego što je postala pomoćnica državnog sekretara, Nuland je služila kao ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u NATO-u i kao specijalna koordinatorkaa Sjedinjenih Američkih Država za pitanja u euroatlantskom prostoru. Također je imala važne uloge tokom procesa proširenja NATO-a i Evropske unije, a također je aktivno učestvovala u rješavanju kriza i konflikata na prostoru bivšeg Sovjetskog Saveza.

Uspon diplomatkinje najpoznatije je po izjavi ‘Fuck the EU’

Njezini su problemi s Evropom nastali kad je procurio telefonski razgovor u kojem izgovara općepoznatu rečenicu: ‘Fuck the Europe’.

Ugledni časopis Foreign Policy objavio je obiman tekst o ovoj karijernoj diplomatkinji pod naslovom “The Undiplomatic Diplomat” (Nediplomatski diplomat).

Ne treba se čuditi takvom naslovu, Nuland će, toga je i sama svjesna, do kraja karijere pratiti njezina rečenica koja je procurila iz razgovora koji nije trebao biti javan – tada je, u februaru prošle godine, kad se ukrajinska kriza već silno rasplamsala, rekla: “Fuck the Europe”. No koliko je pak Nuland cijenjena i važna u američkoj administraciji pokazuje, među ostalim, upravo i činjenica da i nakon tako otvorene izjave koja je zaprepastila evropske prijestolnice, posebno Berlin koji je bio aktivno uključen u pokušaje rješavanja krize u Ukrajini, ova diplomatkinja ostaje na svom položaju – dakle, i dalje glavni američki diplomat za Evropu.

Nije zato čudno da su je u ragovoru za Foreign Policy europski diplomati opisali “drskom”, “izravnom”, “žestokom”, “otvorenom”, čak i “grubom” i vrlo često “nediplomatskom” (što i ne čudi nakon svih prijašnjih epiteta). Jedan od njih je čak rekao kako Nuland ne nastupa kao diplomat, dakle osoba koja bi trebala tumačiti stavove svoje vlade, već kao osoba s dubokim uvjerenjem, gotovo misijom. Ona im je pak odgovorila u jednom kongresnom saslušanju rekavši da je pregovarati s Evropljanima kao pokušati voditi stado mačaka: bez obzira na sve, svaka od njih ide svojim smjerom.

Victoria Jane Nuland rođena je 1961. godine u New Yorku, a otac joj je bio jedan od vrlo uglednih američkih hirurga, Sherwin B. Nuland. Predavao je bioetiku, historiju medicine i medicinu na uglednom sveučilištu Yale.

Victoria je dijete iz njegova prvog braka s Rhonom McKhann. Za razliku od oca ona se već tokom studija na sveučilištu Brown jasno odredila za humanističke nauke, ali je na određeni način zacrtala i svoju karijeru: studirala je rusku književnost, političke znanosti i historiju. I zato ne čudi što se vrlo brzo pojavila u američkoj diplomatskoj službi, ali konstantno vezana uz Rusiju, od službovanja u ambasadi u Moskvi pa do američke ambasadorice u NATO-u u doba dok su odnosi s Kremljom još djelovali partnerski, ali su se počeli nazirati sve veći problemi).

Inače, svoju je diplomatsku – i profesorsku – karijeru na Rusiji izgradila još jedna ugledna diplomatkinja, Condoleezza Rice, prva tamnoputa državna sekretarka koja je pak za svog mandata (koji se dijelom preklapa s mandatom Nuland u NATO-u) na sve načine pokušala popraviti odnose s Kremljom, ali naprosto nije išlo.

Nuland je u diplomatskoj službi napredovala bili na vlasti demokrati ili republikanci, tako je od 1993. do 1996. godine bila šefica kabineta zamjenika državnog tajnika Strobea Talbota (inače bivšeg novinara), što znači da je bila izuzetno dobro upoznata i sa zbivanjima u regiji, jer je Talbot bio snažno angažovan u pokušajima administracije predsjednika Billa Clintona da riješi krizu u Hrvatskoj i BiH.