Blinken i arapski zvaničnici se ne slažu oko potrebe za prekidom vatre (VIDEO)

Američki državni sekretar Antony Blinken sastao se s arapskim ministrima vanjskih poslova u Jordanu dan nakon razgovora u Izraelu s premijerom Benjaminom Netanyahuom, koji je insistirao da ne može biti privremenog prekida vatre dok se ne oslobode svi taoci koje drži Hamas.

Jordanski ministar vanjskih poslova Ayman Safadi rekao je da arapske zemlje žele hitni prekid vatre, rekavši da “cijela regija tone u moru mržnje koja će definirati generacije koje dolaze”.

Blinken je, međutim, rekao da je “sada naše mišljenje da bi prekid vatre jednostavno ostavio Hamas na mjestu, u mogućnosti da se pregrupira i ponovi ono što je učinio 7. oktobra”.

Rekao je da SAD vjeruje da humanitarne pauze mogu biti važne u zaštiti civila, primanju pomoći i izvlačenju stranih državljana, “a da se Izraelu još uvijek omogući da postigne svoj cilj, da porazi Hamasa”.

Visoki dužnosnik Hamasa Osama Hamdan rekao je novinarima u Bejrutu da bi Blinken “trebao zaustaviti agresiju i ne bi trebao izlaziti s idejama koje se ne mogu provesti”.

Egipatski zvaničnici rekli su da oni i Katar predlažu humanitarne pauze od šest do 12 sati dnevno kako bi se omogućila pomoć i evakuacija žrtava. Također su tražili od Izraela da oslobodi određeni broj žena i starijih zatvorenika u zamjenu za taoce koje drži Hamas, što Izrael vjerojatno neće prihvatiti. Govorili su pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni novinare izvještavati o raspravama.

Ministarstvo zdravlja u toj enklavi, koje vodi Hamas, saopštilo je da je u izraelskom napadu na školu ubijeno 15 ljudi, a desetine su povrijeđene.

Svjedoci napada su za agenciju Reuters rekli da je pogođena škola Al-Fakura u Jabaliji, u sjevernom delu Pojasa Gaze.

Na snimcima do kojih je došao Reuters vide se posljedice napada, sa uništenim namještajem i drugim predmetima koji su razbacani po tlu, tragovima krvi i ostacima hrane, dok ljudi plaču.

“Stajao sam ovdje kada su se čule tri eksplozije. Na rukama sam odnio jedno tujelo, a onda došao po drugo koje je bilo bez glave”, govori jedan dječak na snimku do kojeg je Reuters došao. “Bog će me osvetiti” kaže on kroz suze.

Julietta Touma, direktorica za komunikacije Agencije za palestinske izbeglice Ujedinjenih nacija (UNRWA), potvrdila je za Reuters da je pogođena UN škola u oblasti grada Gaze.

Ona je navela da među žrtvama ima djece, ali da UNRWA ne može da potvrdi tačan broj mrtvih

“Najmanje jednom je pogođeno dvorište u kojem su bili šatori sa raseljenim porodicama. U drugom napadu je pogođena dio zgrade škole u kojem su žene pekle hljeb”, rekla je Touma u telefonskoj izjavi.

Zvaničnici Gaze rekli su da je u petak 15 ljudi ubijeno u izraelskom zračnom napadu na vozilo hitne pomoći za koje je vojska rekla da je gađala militante Hamasa. Najviši diplomata Washingtona sastaje se u subotu sa arapskim liderima u Jordanu, koji će zatražiti prekid vatre u Gazi.

Hitna pomoć pogođena izraelskim napadom bila je dio konvoja koji je prevozio povrijeđene Palestince u najvećoj bolnici u Gazi, al-Shifa, rekli su u petak zdravstveni zvaničnici u enklavi kojom upravlja Hamas.

Izraelska vojska je saopćila da je identifikovala i pogodila vozilo hitne pomoći “koje koristi teroristička ćelija Hamasa” i da je jedan broj Hamasovih boraca ubijen.

“Naglašavamo da je ovo područje borbena zona. Civili u tom području se stalno pozivaju da se evakuišu prema jugu radi sopstvene sigurnosti”, saopštila je vojska.

Palestinsko ministarstvo zdravlja koje kontroliše Hamas osporilo je Izrael zbog bombardovanja vozila hitne pomoći i zahtijevalo od njega da pruži dokaz da su kola hitne pomoći prevozila militante.

“Okupacija je izvela ružan masakr u kojem je… 15 ljudi ubijeno, a 60 drugih ljudi je ranjeno, uključujući i jedan broj raseljenih”, rekao je al-Qidra.

Izraelska vojska nije dala nikakve dokaze kako bi podržala svoju tvrdnju da je hitna pomoć povezana s Hamasom, ali je rekla da namjerava objaviti dodatne informacije.

Izrael je optužio Hamas za prikrivanje komandnih centara i ulaza u tunele u al-Shifi, što Hamas i bolnica poriču.

Izraelske kopnene snage opkolile su grad Gazu u četvrtak nakon što su pojačale kampanju bombardovanja za koju kažu da ima za cilj uništiti Hamas, nakon što je militantna grupa ubila 1.400 ljudi i uzela više od 240 talaca u napadu 7. oktobra na jugu Izraela.

Životni uslovi u Gazi, koji su već bili strašni prije borbi, dodatno su se pogoršali. Hrana je oskudna, stanovnici pribjegavaju slanoj vodi za piće, medicinske usluge su u kolapsu, a zdravstveni zvaničnici Gaze kažu da je više od 9.250 Palestinaca ubijeno.

Humanitarni ured UN-a OCHA procjenjuje da je skoro 1,5 miliona od 2,3 miliona stanovnika Gaze interno raseljeno.

Hamas se pripremio za dugotrajni rat u Gazi i vjeruje da može zadržati napredovanje Izraela dovoljno dugo da prisili svog najvećeg neprijatelja da pristane na prekid vatre, izjavila su dva izvora bliska vodstvu organizacije.

Grupa vjeruje da bi međunarodni pritisak na Izrael da prekine opsadu mogao prisiliti na prekid vatre i dogovoreno rješenje u kojem bi militantna grupa dobila opipljiv ustupak, kao što je oslobađanje palestinskih zatvorenika u zamjenu za izraelske taoce, rekli su izvori.

Tokom posjete regiji, američki državni sekretar Antony Blinken sastao se u petak s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i pozvao na humanitarnu pauzu u borbama za koju je rekao da će olakšati rad na oslobađanju talaca, omogućiti pomoć u Gazi, ali ne i spriječiti Izrael da se brani.

U televizijskom obraćanju, Netanyahu je odbacio ideju o pauzi ukoliko taoci ne budu oslobođeni.

“Jasno sam stavio do znanja da nastavljamo sa punom snagom i da Izrael odbija privremeni prekid vatre koji ne uključuje oslobađanje naših talaca”, rekao je Netanyahu.

Visoki zvaničnik Bidenove administracije rekao je u petak da su SAD imale “indirektan angažman” s ciljem oslobađanja talaca.

Blinken će se u subotu sastati sa ministrima vanjskih poslova Saudijske Arabije, Katara, Emirata i Egipta, kao i palestinskim predstavnicima u Amanu, saopćilo je jordansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Arapski lideri će naglasiti “arapski stav koji poziva na hitan prekid vatre, isporuku humanitarne pomoći i načine za okončanje opasnog pogoršanja koje prijeti bezbjednosti regiona”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Washington je zadržao snažnu vojnu i političku podršku Izraelu, istovremeno pozivajući svog saveznika da preduzme korake kako bi izbjegao smrt civila i riješio humanitarnu krizu u Gazi.

Dok je Blinken bio u Izraelu, vođa libanonske grupe Hezbolah koju podržava Iran upozorio je Sjedinjene Države da bi se sukob mogao proširiti u regionalni rat ako Izrael ne zaustavi napad na Gazu.

Sayyed Hassan Nasrallah, u svom prvom govoru od izbijanja sukoba između Izraela i Hamasa, također je zaprijetio SAD-u, nagovještavajući da je njegova paravojna grupa spremna da se suprotstavi američkim ratnim brodovima na Mediteranu.

(Kliker.info-agencije)