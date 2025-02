Black Sabbathov oproštajni koncert rasprodan za 16 minuta

Metal ikone Black Sabbath održat će svoj posljednji koncert, u originalnoj postavi, 5. srpnja na stadionu Villa Park u Birminghamu. Ulaznice su puštene u prodaju jučer i rasprodane su za nevjerojatnih 16 minuta.

Cijene su startale od £197,50 (oko 230 eura), dok je ekskluzivni “Ultimate Side of Stage Experience” dosegao vrtoglavih £2.932,50 (oko 3.420 eura). Na društvenim mrežama fanovi su dijelili svoja iskustva – neki su imali preko pola milijuna ljudi ispred sebe u virtualnom redu.

Osim Black Sabbatha, na koncertu nazvanom “Back To The Beginning” nastupit će i zvjezdana postava gostujućih izvođača, uključujući Metallicu, Slayer, Panteru, Alice In Chains, Mastodon, Toma Morella, Slasha, Sammyja Hagara i mnoge druge.

Posebno emotivan trenutak večeri bit će solo nastup Ozzyja Osbournea prije samog Black Sabbath koncerta. Njegova supruga Sharon Osbourne potvrdila je da je ovo njegov način da se oprosti od fanova, budući da zbog zdravstvenih problema nije imao priliku dostojno zaključiti svoju koncertnu karijeru.

“Ozzy nije imao priliku reći zbogom svojim fanovima, ovo je njegov konačni pozdrav,” izjavila je Sharon za BBC, dok je za Reuters dodala: “Za Ozzyja, ovo je definitivno: ‘Volim vas i laku noć.'”

Sav prihod od koncerta bit će doniran u humanitarne svrhe – Cure Parkinson’s, Dječjoj bolnici u Birminghamu i dječjem hospiciju Acorn.

(Kliker.info-Muzika)