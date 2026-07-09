Ukrajinski ambasador u Velikoj Britaniji i bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni upozorio je da ne treba vjerovati procjenama prema kojima je Rusija već izgubila rat.

U autorskom tekstu objavljenom u britanskom Telegraphu, Zalužni je ocijenio da su takve procjene opasno pogrešno tumačenje trenutne situacije na bojnom polju.

Neki zapadni analitičari smatraju da je Rusija oslabila zbog sve uspješnijih ukrajinskih napada duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetsku infrastrukturu, kao i zbog napada na rusku logistiku.

“To je opasno pogrešno tumačenje rata”, rekao je Zalužni.

Prema njegovim riječima, analitičari koji se fokusiraju samo na pojedinačne ukrajinske taktičke uspjehe, poput osvajanja pozicija ili napada na ciljeve u Rusiji, zanemaruju širu stratešku sliku sukoba.

“Svaki taktički uspjeh ima ogromnu cijenu”

Zalužni je ponovio stav koji zauzima od 2023. godine, navodeći da je trenutni sukob postao rat iscrpljivanja, uz masovnu upotrebu dronova, sistema za nadzor i preciznog oružja.

vatrena tačka; “Nismo se poklonili Rusiji, nećemo se pokloniti ni vama”

“Ovo više nije rat brzih manevara. Ovo je rat iscrpljivanja. Svaki taktički dobitak danas dolazi s izuzetno visokom cijenom. Pozicije se mogu osvojiti, ali ih je sve teže držati, ojačati i evakuirati ranjene zbog stalnog nadzora dronovima”, izjavio je.

Dodao je da se uspjeh na bojnom polju sada mjeri u metrima, a ne kilometrima, često s gubicima koji nisu proporcionalni strateškoj vrijednosti postignutog napretka.

Neki analitičari tumače njegove izjave kao moguću kritiku sadašnjeg komandanta ukrajinske vojske, Aleksandra Sirskog, kojeg protivnici optužuju za loše planirane operacije s velikim gubicima posljednjih mjeseci.

“Rusija i dalje može odgovoriti jednakom ili većom silom”

Zalužni smatra da su ukrajinski napadi na rusku logistiku i ključnu infrastrukturu prouzrokovali ozbiljne gubitke Moskvi, ali upozorava da takve operacije same po sebi ne mogu donijeti odlučujuću pobjedu.

„Sve uspješniji napadi Ukrajine na rusku logistiku i ključnu infrastrukturu prouzrokovali su stvarne gubitke Moskvi. Međutim, takvi napadi su skupi, tehnološki zahtjevni i u konačnici obostrani. Rusija i dalje ima sposobnost da odgovori jednakom ili većom silom“, napisao je.

Dodao je da se nijedna strana ne može isključivo oslanjati na ovaj način ratovanja kako bi postigla stratešku pobjedu.

Ipak, ocijenio je da bi ukrajinske operacije duboko iza linije fronta mogle poboljšati pregovaračku poziciju Kijeva u mogućim budućim mirovnim pregovorima.

„Ratovi iscrpljivanja nemaju jasne pobjednike“

Prema Zalužnom, nijedna strana trenutno nije u stanju da postigne potpunu pobjedu.

Rusija, kaže on, nije ostvarila svoje prvobitne ratne ciljeve, ali i dalje ima kapacitet za dugotrajan rat. Ukrajina je uspjela sačuvati svoju nezavisnost, ali nema sposobnost da vojno potpuno potisne ruske snage sa svoje teritorije.

„Ratovi iscrpljivanja ne stvaraju jasne pobjednike u klasičnom smislu. Njih odlučuje izdržljivost“, rekao je.

Na kraju je upozorio da budućnost ukrajinskog otpora zavisi od kontinuirane podrške saveznika, koja, prema njegovim riječima, pokazuje određene znakove slabljenja.

„Političke promjene u Washingtonu i trajne podjele unutar Evrope postavljaju legitimno pitanje da li se trenutni nivo podrške može održavati unedogled“, zaključio je Zalužni.

(Kliker.info-agencije)