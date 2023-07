Bivši vojni zvaničnici pred Kongresom svjedočili o vanzemaljcima : Američka vlada je “apsolutno” pronašla vanzemaljske letjelice

Dave Grusch, u odgovoru na pitanja člana Doma tokom saslušanja u Kongresu u srijedu, rekao je da zna tačne lokacije takvih vanzemaljskih letjelica i da je te informacije dostavio glavnom inspektoru obavještajne zajednice.

Grusch, koji je postao zviždač i svjedočio da se suočio s odmazdom za svoja otkrića, rekao je zakonodavcima da američka vlada također posjeduje dokaze o neljudskim biološkim lijekovima. Grusch nije precizirao, navodeći da sam nije vidio vanzemaljske letjelice ili bića, ali je svoje svjedočenje bazirao na desetinama intervjua koje je vodio u američkoj obavještajnoj zajednici.

Veteran Ratnog zrakoplovstva, koji je također radio za dvije obavještajne agencije, bio je jedan od trojice bivših vojnih oficira koji su se pojavili pred pododborom za nacionalnu sigurnost Predstavničkog doma za nadzor, koji je održao 135-minutnu otvorenu televizijsku raspravu o neidentifikovanim letećim objektima.

Tehnologija “nadmašuje sve što imamo”, rekao je David Fravor, koji je 2004. kao pilot američke mornarice snimio kraj obale Kalifornije let objekta koji prkosi fizici, poznat kao “Tic-Tac”.

“Postoje četiri seta ljudskih očnih jabučica [koje su svjedočile incidentu], svi smo vrlo vjerodostojni”, svjedoči Fravor. “To nije šala.”

Treći svjedok, Ryan Graves, bio je pilot F/A-18 Super Hornet američke mornarice stacioniran u Virdžiniji 2014. godine kada je njegova eskadrila prvi put počela da nailazi na nepoznate objekte. Opisao je ono što su on i njegove kolege vidjeli kao “tamno sivu ili crnu kocku unutar čiste sfere” prečnika otprilike 1,5 do 4,5 metara. Takvi incidenti postali su toliko česti, prema Grejvsu, da bi zrakoplovne posade raspravljale o potencijalnim rizicima od objekata kao rutinski dio svojih brifinga prije leta.

Na pitanje od strane zakonodavca, Grejvs je rekao da zna da letelice ne mogu biti domaćeg porijekla jer su bile u stanju da ostanu potpuno nepomične u uraganskim vjetrovima kategorije 4, a zatim mogu da ubrzaju do nadzvučnih brzina.

Grejvs je rekao da je bilo sličnih izvještaja vojnih pilota i drugih iz gotovo svih dijelova svijeta u kojima američka mornarica djeluje.

Saslušanje je sadržavalo i druga senzacionalna svjedočenja, za koja nema nezavisne potvrde, ali su slična izjavama koje su svjedoci i drugi davali posljednjih godina u glavnim medijskim člancima, uključujući i one koje je objavio The New York Times.

Entitet Ministarstva odbrane osnovan da istražuje fenomen UAP-a, Ured za rješavanje anomalija svih domena, pobija Gruschovu tvrdnju da je pristup nekim materijalima ranijem radnom timu bio odbijen.

“AARO do danas nije otkrio nijednu provjerljivu informaciju koja bi potkrijepila tvrdnje da su bilo kakvi programi koji se tiču posjedovanja ili reverznog inženjeringa vanzemaljskih materijala postojali u prošlosti ili postoje trenutno. AARO je posvećen praćenju podataka i njihovoj istrazi kamo god to vodi, “ rekla je Sue Gough, glasnogovornica Pentagona.

Grusch je rekao dvostranačkoj grupi zakonodavaca da postoji više povjerljivih informacija, uključujući leteći objekt veličine fudbalskog terena, koje bi mogao otkriti “na zatvorenoj sjednici na pravom nivou”.

Zastupnica Anna Paulina Luna, republikanka sa Floride, rekla je da je komitetu odbijen pristup Secure Classified Information Facility, ili SCIF, unutar američkog Kapitola kako bi saslušali daljnja svjedočenja svjedoka o povjerljivim stvarima.

Nekoliko članova komisije obećalo je da će raditi na tome da više informacija o ovoj temi bude javno.

“Pokušavamo doći do dna stvari”, rekao je poslanik Tim Burchett, republikanac iz Tennesseeja, izražavajući zahvalnost svjedocima koji su se pojavili na javnom saslušanju u Kongresu. “Želim da se zahvalim svima. Danas smo napravili istoriju.”

Zakonodavac Robert Garcia, brucoš kalifornijski demokrat, rekao je svjedocima da su “imali mnogo hrabrosti” i okarakterizirao saslušanje u srijedu kao najdvostranačku diskusiju koju je doživio tokom svojih prvih sedam mjeseci u Kongresu.

“Mnogi Amerikanci su duboko zainteresovani za ovo pitanje i ne bi trebalo da koristi potencijal neljudskog porijekla da nas spoji”, dodao je poslanik Jared Moskowitz, demokrata sa Floride.

Luna je nedavno optužila američku vladu da brani napore poslanika u pogledu transparentnosti, rekavši da su nju i druge zakonodavce odbili zvaničnici kada su otišli u bazu zračnih snaga na Floridi tražeći informacije o UAP-u koje su vidjeli vojni piloti.

“Oni odbijaju odgovarati na pitanja zviždača, izbjegavajući zabrinutost Amerikanaca i priznajući moguću prijetnju UAP-a za našu nacionalnu sigurnost, kao i javnu sigurnost”, rekla je Luna na konferenciji za novinare prošle sedmice. “To je krajnje nepotrebno i pretjerana klasifikacija.”

Tokom sjednice u srijedu, Grejvs je primijetio da ima mnogo vjerodostojnijih svedoka sa značajnim informacijama, ali koji “oklijevaju da istupe” jer se plaše ismijavanja i odmazde.” On je rekao da bi centralizovana metoda za izvještavanje o viđenjima zaobišla potencijalnu odmazdu, sistem za koji su zakonodavci izrazili interesovanje u kreiranju kroz dvostranačko zakonodavstvo.

UAP su “pitanje nacionalne sigurnosti koje vrijedi razmotriti”, kaže John Kirby, bivši mornarički admiral, koji je glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost. Rekao je da to pitanje ozbiljno shvaćaju predsjednik Joe Biden i njegova administracija.

“U nekim slučajevima, ovi fenomeni su uticali na vojnu obuku, uticali su na vojnu spremnost”, rekao je Kirby novinarima Bijele kuće nakon saslušanja u Kongresu. “Istina je da nemamo čvrste i brze odgovore na ove stvari.”

(Glas Amerike)