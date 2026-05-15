Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petritsch u Dnevniku D govorio je o ostavci Christiana Schmidta, mogućim pritiscima iza njegovog odlaska, evropskom putu zemlje, projektu južne interkonekcije, Miloradu Dodiku, ali i izboru novog visokog predstavnika.

Petritsch je kazao da ga je ostavka Christiana Schmidta iznenadila i upozorio da BiH ulazi u osjetljiv period pred izbore.

„Bio iznenađen, mada sam čuo da postoji pritisak da potpiše ostavku i da se povuče. I dalje sam veoma zabrinut, jer se Bosna i Hercegovina sada nalazi u situaciji u kojoj joj je potrebna stabilnost Ureda visokog predstavnika. Dolaze izbori u oktobru i potreban vam je neko ko poznaje situaciju, ko je ovdje radio više od četiri godine. Zbog Schmidtove ostavke sada je sve ostalo da visi u zraku i to je ono što me brine“, rekao je Petritsch.

Govoreći o mogućim razlozima Schmidtovog odlaska, ocijenio je da je riječ o širem političkom problemu u kojem se prepliću pitanje državne imovine, ruski utjecaj i američki interesi.

„Godinama Rusija opstruira sve što međunarodna zajednica pokušava uraditi kako bi približila Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji, i to uz pomoć Milorada Dodika, koji je dugo bio agent Moskve, a sada djeluje i kao agent u SAD-u protiv evropske Bosne i Hercegovine. Zato vam treba snažan evropski stav i jasna strategija šta dalje“, naveo je Petritsch.

“Otvorena pitanja treba prebaciti u pregovore s EU”

Petritsch smatra da bi se trebala napraviti procjena svega što je urađeno u BiH u proteklih 30 godina i otvorena pitanja prebaciti u proces evropskih integracija.

„Potrebno je utvrditi šta je postignuto, a šta je ostalo neriješeno, poput državne imovine, reforme pravosuđa i uprave. Ta pitanja treba uključiti u pregovore sa Evropskom unijom kroz odgovarajuća poglavlja. Na taj način bi se ubrzao evropski put Bosne i Hercegovine i smanjio prostor za rusko uplitanje“, rekao je.

Dodao je da bi znanje i iskustvo OHR-a trebalo biti sačuvano i integrisano u evropski proces.

„Ne trebamo samo zatvoriti OHR. Taj ured je tokom 30 godina prikupio ogromno iskustvo, stručnost i praksu. Ljudi koji tamo rade trebali bi biti uključeni u proces evropskih integracija i pomagati Bosni i Hercegovini u pregovorima sa Briselom“, kazao je Petritsch.

“Dodik je nekada sarađivao, danas radi protiv evropske BiH”

Govoreći o Miloradu Dodiku, Petritsch je rekao da ga poznaje još od početka njegove političke karijere i da je nekada sarađivao sa međunarodnom zajednicom.

„Jedina uspješna ustavna reforma urađena je uz pomoć Dodika 2002. godine. Tada su reformisani entitetski ustavi, uvedeni potpredsjednici iz reda nesrpskog naroda u Republici Srpskoj i omogućeno veće učešće nesrba u institucijama. Međutim, kasnije je odlučio da se okrene protiv Evrope i međunarodne zajednice“, rekao je Petritsch.

Podsjeća da je Dodik godinama ulagao novac u lobiranje u Washingtonu.

„Znamo da su uloženi milioni eura u Washington kako bi mu bile ukinute sankcije. Znamo i ko stoji iza toga, a sve su to platili građani Bosne i Hercegovine. To nije plaćeno iz njegovog džepa i upravo je to veliki skandal“, istakao je.

“Južna interkonekcija će BiH udaljiti od EU”

Petritsch je posebno kritikovao način na koji se vodi projekat južne interkonekcije, tvrdeći da iza njega stoje američki poslovni interesi koji nisu usklađeni sa evropskim pravilima.

„Amerikanci danas žele poslovati u Bosni i Hercegovini i to je legitimno, ali svaki posao mora biti usklađen sa pravilima Evropske unije. U ovom projektu ne postoji transparentnost. Govorimo o kompaniji registrovanoj prije nekoliko mjeseci u Wyomingu koja nema nikakvo iskustvo u izgradnji plinovoda, a dobija ogroman posao. To je protiv svake logike“, rekao je.

Dodao je da će cijenu takvih projekata na kraju platiti građani BiH.

„Bosna i Hercegovina će na kraju morati platiti ceh. Zemlja već ima problem sa Evropskom unijom, a sada ulazi i u projekte koji je dodatno udaljavaju od evropskog puta. Pitam se kako Vlada FBiH može uraditi nešto što je protiv interesa BiH“, upozorio je Petritsch.

“SAD pokušavaju oslabiti Evropu preko BiH”

Govoreći o odnosima Evropske unije i SAD-a, Petritsch je ocijenio da Washington više ne djeluje kao saveznik Evrope.

„Od dolaska Donalda Trumpa neprijatelj Washingtona postala je Evropska unija. Sjedinjene Države pokušavaju oslabiti EU, a jedna od prilika za to jeste Bosna i Hercegovina, kao jedna od najslabijih država evropskog prostora“, rekao je.

Dodao je da se iza ekonomskih projekata kriju mnogo širi politički interesi.

„Govori se o investicijama vrijednim milijardu i po eura, ali niko ne zna kako će to biti finansirano. Razgovarao sam sa bivšim američkim ambasadorima i stručnjacima i svi su iznenađeni. Postavlja se pitanje kakva se korupcija ovdje sprema i šta se kuha u ime Bosne i Hercegovine, a protiv interesa Bosne i Hercegovine“, kazao je.

“Nestabilna BiH danas odgovara i Rusiji i Americi”

Na pitanje kome odgovara nestabilna Bosna i Hercegovina, Petritsch je odgovorio da danas takva situacija koristi i Moskvi i Washingtonu.

„Nestabilna Bosna i Hercegovina je u interesu Rusije, ali nažalost sada i SAD-a. Oni žele kontrolisati procese preko OHR-a i pronaći novog visokog predstavnika koji bi radio njihov prljavi posao. Evropljani to moraju spriječiti po svaku cijenu“, rekao je.

Smatra da bi naredni visoki predstavnik morao imati jasan evropski mandat.

„Novi visoki predstavnik mora imati zadatak da odgovornost za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine prenese na Brisel. To je proces koji je trebao početi još prije više od 20 godina i sada je vrijeme da Evropa konačno preuzme glavnu ulogu“, rekao je Petritsch.

“Naći predstavnika koji svima odgovara je nemoguća misija”

Govoreći o izboru novog visokog predstavnika, Wolfgang Petritsch ocijenio je da je gotovo nemoguće pronaći osobu koja bi istovremeno bila prihvatljiva Rusiji, Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj uniji.

„To je praktično nemoguća misija. Već sada se vidi da se iza kulisa nešto ozbiljno događa i da postoji strategija Sjedinjenih Američkih Država da pronađu osobu koja će biti prihvatljiva Republici Srpskoj, Rusima i Amerikancima. Problem je što se sve to dešava na evropskom tlu, u evropskoj Bosni i Hercegovini“, rekao je Petritsch.

Smatra da odluka o novom visokom predstavniku ne bi smjela biti donesena prije izbora u BiH i da Evropa mora preuzeti ključnu ulogu u tom procesu.

“Evropa mora preuzeti veću odgovornost za BiH”

Petritsch je upozorio da Evropska unija trenutno ima mnogo kriza i da BiH zbog toga ostaje po strani.

„Evropska unija se suočava sa ratom u Ukrajini, krizom na Bliskom istoku, problemima u Africi, migrantskom krizom i narušenim odnosima sa SAD-om. U svemu tome Bosna i Hercegovina je, nažalost, za Brisel mali problem “, naveo je.

Kazao je da Evropa mora ozbiljnije pristupiti BiH i njenom evropskom putu.

„Bosna i Hercegovina mora biti vraćena na pravi put. To je zadatak Evrope i evropskih država koje su prijatelji Bosne i Hercegovine. Potrebno je insistirati na rješenjima koja će zemlju približavati Evropskoj uniji, a ne udaljavati od nje“, poručio je Petritsch.

“BiH se ne smije koristiti kao kasica-prasica”

Govoreći o međunarodnom lobiranju, Petritsch je rekao da Dodik trenutno ima ozbiljne veze u Washingtonu i da koristi poslovne interese američke administracije.

„Trumpova administracija prije svega gleda poslovne interese i tu Dodik pokušava pronaći prostor za sebe. Ali Bosna i Hercegovina ne može biti kasica-prasica koju će svi koristiti za vlastite interese. To je država koja mora postati punopravna članica Evropske unije“, rekao je.

(FTV)