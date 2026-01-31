Bivši visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak podnio ostavku nakon objavljivanja prepiske iz slučaja Epstein

“Odavno nisam vidio toliko licemjerja”, rekao je Fico o informacijama da se Lajčakovo ime pominje u dokumentima američkog biznismena i seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina, prenosi slovačka Pravda.

Miroslav Lajčak je ranije danas ponudio ostavku slovačkom premijeru, a Fico ju je prihvatio, navodeći da “se sve upotrebljava da ga napadnu”, iako je Lajčak odbacio navode iz Epsteinovih dokumenata.

“Lajčak se još jednom pokazao kao veliki diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekine saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji i vanjskoj politici”, naveo je premijer Fico u saopštenju.

Podsjetimo, američko ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona dokumenata iz takozvanih “Epstein files”, a među imenima koja se pojavljuju u tim spisima nalazi se i slovački političar te bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak.

Na sadržaj novih dokumenata prvi je ukazao portal 360tka, koji je objavio dijelove do sada nepoznate komunikacije između Lajčaka i Jeffreyja Epsteina iz 2018. godine.

Poruke, prema navodima tog medija, ukazuju na znatno prisniji odnos nego što je Lajčak ranije tvrdio.

U objavljenoj prepisci, kako se navodi, razgovori se nisu odnosili isključivo na diplomatiju i međunarodnu politiku, već su u više navrata uključivali i teme o ženama.

U jednoj poruci Epstein navodno nudi žene uz komentar da Lajčak može uzeti i njihove sestre, uz dodatak da su vjerovatno premlade jer nemaju ni 30 godina.

Prema pisanju slovačkog lista Dennik N, Lajčak je na to odgovorio: “Nemoj biti zao. Ne znaš kakav sam u akciji“.

U drugim porukama spominju se djevojke iz Kijeva i Moskve, a komunikacija je, prema navodima, imala opušten i šaljiv ton.

Epstein je, komentarišući jednu fotografiju iz Moskve, naveo da bi radije vidio pogled iznutra, dodajući da su djevojke “najbolji ruski izvoz”, odmah nakon nafte.

Lajčak je za portal 360tka odbacio ovakva tumačenja i kategorički negirao da je s Epsteinom ikada razgovarao o ženama.

Dokumenti, međutim, pokazuju da njihova komunikacija nije bila rijetka.

Ime Miroslava Lajčaka pojavljuje se u spisima stotinama puta, a Epstein ga je često oslovljavao nadimkom “Miro“.

