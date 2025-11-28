Bivši visoki predstavnik Carl Bildt : Nisam impresioniran vašim političarima, Dodik odlazi sa scene, a rata u BiH neće biti (Video)
U ekskluzivnom razgovoru za N1 povodom godišnjice Dejtonskog sporazuma, bivši visoki predstavnik Carl Bildt otvoreno je analizirao trenutnu situaciju u Bosni i Hercegovini, ne štedeći ni domaće političare ni međunarodnu zajednicu.
Bildt je iznio oštru procjenu političke moći Milorada Dodika, tvrdeći da on “polako blijedi” i da su prijetnje secesijom neozbiljne. Istovremeno, poslao je otrežnjujuću poruku o geopolitičkoj poziciji naše zemlje: za velike sile, okupirane Ukrajinom i Gazom, Bosna je postala “vijest od jučer”.
Govoreći o ulozi Christiana Schmidta, Bildt smatra da je on vjerovatno posljednji visoki predstavnik te da su se izvršne ovlasti (Bonska ovlaštenja) trebale ugasiti mnogo ranije kako bi se odgovornost prebacila na domaće lidere – kojima, kako priznaje, nije impresioniran.
