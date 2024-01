Bivši ukrajinski glavni tužilac objavio podatak koji je šokirao Ukrajinu i svijet: ‘Moramo ljudima reći istinu‘

Od početka ukrajinskog rata najveća vojna tajna na obje strane su ljudski gubici, odnosno broj mrtvih i teško ranjenih vojnika. Obje strane ističu i preuveličavaju tuđe žrtve, a svoje skrivaju i šute o njima: u tom pogledu i u Kijevu i u Moskvi vlada omertà.

U takvoj situaciji pravi je raritet da netko javno istupi i iznese gubitke vlastite strane, kao što je to ovog tjedna učinio bivši glavni ukrajinski tužitelj Jurij Lucenko, koji je u intervjuu za ukrajinski Youtube kanal Direct ustvrdio da zadnjih mjeseci Ukrajina gubi 30.000 vojnika mjesečno – bilo da su ubijeni ili teško ranjeni – te da je od početka rata na ukrajinskoj strani ukupno poginulo i teže ranjeno čak pola miliona vojnika.

– Od početka ruske invazije Ukrajina je izgubila 500.000 vojnika, ubijenih ili teško ranjenih – rekao je Lucenko, pozvavši ukrajinsku vladu da obznani te tragične brojke.

– Vjerujem da bi vlada trebala objaviti broj mrtvih Ukrajinaca. Znam koliko to ne žele i znam koliko će to biti teško prihvatiti. Da, bit će to šok za stanovništvo, ali moramo ljudima reći istinu, siguran sam da Ukrajinci zaslužuju znati istinu – rekao je ovaj dugogodišnji zastupnik Vrhovne Rade, koji je glavni ukrajinski tužitelj bio od 2016. do 2019. godine, u mandatu Petra Porošenka, a ranije je dvaput bio ministar unutarnjih poslova.

Bolnica Mečnikov

Kako je Lucenko objasnio u intervjuu, na ovako otvoreni istup nagnala ga je činjenica da je ukrajinska vojska nedavno predložila mobilizaciju pola miliona ljudi. Prema njegovim riječima, vlada bi trebala objaviti stvarne brojke gubitaka ukrajinske vojske kako bi građanima predočila ozbiljnost situacije i motivirala ih da se pridruže oružanim snagama, a ne da izbjegavaju mobilizaciju.

– Moramo biti iskreni: tih 500.000 o kojima se sada govori, ako se podijeli po mjesecima, to je 30.000 mjesečno, pa ćemo onda otprilike shvatiti što se događa na fronti. Kad bi Ukrajinci znali stvarne žrtve rata, doista bi shvatili da se ukrajinska vojska suočava s nedostatkom ljudstva, a onda će sve rasprave o mobilizaciji novih snaga biti riješene – smatra Lucenko.

Ukrajinsko zapovjedništvo nije službeno potvrdilo brojke žrtava koje spominje Lucenko, a ni ukrajinsko ministarstvo obrane nije komentiralo njegove tvrdnje. No brojni izvori potvrđuju da je nedavna propala protuofenziva Kijeva odnijela veliki broj žrtava na ukrajinskoj strani, a zadnjih tjedana taj broj dodatno raste uslijed pojačanih ruskih napada na više točaka fronta.

Recimo, prema ovotjednom izvještaju američke televizije ABC News, koja se poziva na ukrajinske liječnike, broj teško ranjenih vojnika koji se liječe u jednoj od najvećih ukrajinskih traumatoloških bolnica – riječ je o bolnici Mečnikov u gradu Dnjepropetrovsku, koji Ukrajinci od 2016. zovu Dnjipro – porastao je u posljednjih nekoliko sedmica za čak 30 posto.

Kako je američkim novinarima rekao glavni liječnik Sergej Riženko, bolnica Mečnikov sada svakodnevno prima između 40 i 100 teško ranjenih vojnika, a njegov tim svaki dan izvodi između 50 i 100 kirurških operacija. Mnogi od tih zahvata su amputacije; kako reče doktor Riženko, od početka rata medicinski timovi u Mečnikovu amputirali su udove oko 3000 ukrajinskih vojnika.

Prvi milion otišao u nebo

ABC iznosi da je povećani broj ukrajinskih žrtava rezultat promjena na frontu, gdje Rusija od jeseni “postupno napreduje na prvim linijama u istočnim područjima”. Američka televizija citira ukrajinske vojnike koji se liječe u bolnici Mečnikov, a prema kojima ruske snage “sada imaju ključne prednosti, uključujući superioran broj i tipove smrtonosnih dronova, kao i bolje tehnologije za suzbijanje ukrajinskih dronova”.

Nadalje, navodi ABC riječi ukrajinskih dužnosnika, ruske zalihe artiljerijskog streljiva “mnogo su veće”, što znači da su ruske trupe “uspjele nadmašiti ukrajinske snage na prvoj crti”.

U tom smislu, američka televizija citira 32-godišnjeg ukrajinskog vojnika Vitalija – koji se u bolnici Mečnikov liječi od velikih rana od gelera na rukama i nogama – kojemu se “čini da [ruske snage] imaju neograničen pristup” streljivu.

Kako bilo, činjenica je da ukrajinska vlada u gotovo dvije godine rata nije objavila službene podatke o ukupnom broju ubijenih i(li) ranjenih ukrajinskih vojnika, osim što u Kijevu često ističu da su ruski gubici “puno veći od ukrajinskih”. Jednaku tajnovitost o svojim žrtvama iskazuje i Moskva, ali su lani u novembru američki obavještajci procijenili da je od početka rata ubijeno i ranjeno između 300 i 400 hiljada ruskih vojnika.

Drugim riječima, ako tvrdnje Jurija Lucenka o ukrajinskim žrtvama povežemo s procjenama američkih obavještajaca o ruskim žrtvama, dolazimo do mrtvozorničkog zaključka da je u Ukrajini dosad na obje strane ubijeno ili teško ranjeno gotovo milion ljudi.

To je funeralna slika ukrajinskog rata: prvi milion je otišao u nebo – ili na operacijski stol kod doktora Riženka – a na zemlji još uvijek ništa nije riješeno.

Damir Pilić (Slobodna Dalmacija)