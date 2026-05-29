Nekadašnji prvi čovjek Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i aktuelni član rukovodstva Pokreta “Sigurna Srpska” (PSS) Perica Stanić poslao je zvaničan dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), zahtijevajući pojašnjenja o potencijalnim relacijama između policijskih službenika, visokopozicioniranih kadrova SNSD-a i krijumčarenja narkotika.

Stanić je od resornog ministarstva zatražio informaciju o tome da li su pojedini članovi MUP-a RS zloupotrebljavali svoje pozicije i kontakte sa samim vrhom vladajuće stranke kako bi provodili teške oblike organizovanog kriminala. On je od ministra unutrašnjih poslova zatražio hitno izjašnjenje o seriji pitanja koja, prema njegovim riječima, unose ozbiljan nemir među građane.

U svom dopisu Stanić problematizuje da li su vladina službena vozila, uključujući i ona koja su dodijeljena bivšem predsjedniku Vlade, tokom dužeg perioda služila za transport velikih tovara kokaina. Također, postavio je pitanje da li su se ovi nelegalni transporti odvijali preko državne granice pod policijskom pratnjom, uz upotrebu rotacionih svjetala i sirena, te uz oslanjanje na praksu da se premijerska vozila ne podvrgavaju kontrolama prilikom prelaska granice.

On insistira i na odgovoru da li je šef osiguranja tadašnjeg entitetskog premijera Radovana Viškovića posjedovao i koristio zaštićenu “Sky” aplikaciju, te da li je kriminalnim miljeima garantovao bezbjedan šverc kokaina upravo pod izgovorom da će se u automobilu nalaziti premijer sa članovima svoje porodice.

“Da li je istina da su istražni organi Republike Srpske dokumentovali dokaze o ovim kriminalnim aktivnostima, ali da se istraga razvlači kako bi sve bilo zataškano”, upitao je Stanić.

Nadalje, otvorio je pitanje pasivnosti MUP-a RS tokom proteklih godina, zanimajući se zašto nikakve mjere nisu poduzete sve dok Tužilaštvo BiH nije preuzelo i pokrenulo ovaj slučaj. Stanić zahtijeva i uvid u korake koje su bivši premijer i vrh policije poduzeli nakon što su zaprimili operativna saznanja o ovim radnjama. Posebno je apostrofirao informaciju da trojica policajaca nisu ni ispitana, ni lišena slobode, niti udaljena s posla, uprkos tome što je protiv njih, kako tvrdi, još prije četrnaest dana predat izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

“Da li danas imamo situaciju da se službena vozila Vlade Republike Srpske koriste kao logistika za krijumčarenje kokaina?”, upitao je Stanić.

Povodom ovih teških optužbi, novinari su potražili komentar od aktuelnog premijera RS Save Minića i ministra unutrašnjih poslova RS Željka Budimira.

“Gospodin Stanić, on je radio u SIPA-i, zna kako to funkcioniše, podnese se krivična prijava. Svi će biti najstrože kažnjeni, evo dok sam ja premijer i ministar Budimir. Bilo kakva osnovana sumnja biće najstrože kažnjena i to je nedopustivo”, kazao je Minić.

Sa druge strane, ministar Budimir je naglasio da se unutar policijskih redova striktno reaguje na svaku sumnju.