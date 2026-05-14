Iranski režim drži pištolj uperen u glavi Sjedinjenih Američkih Država, pacova koji je inicirao predsjednika Donalda Trumpa, a koji bi trebao trajati najviše šest ili osam sedmica, vjerovatno će se razvući za još nekoliko mjeseci.

Ocjena je Leona Panette, bivšeg direktora CIA-e i ministra odbrane za vrijeme vladavine Baracka Obame, koji je u intervjuu za The Times naručio kako Trumpu nestaje mogućnosti za strateški prihvatljiv izlazak iz operacije Irana.

– Ne samo da nismo pronašli rješenje kako postići kontinuirano primirje, nego nemamo ni rješenje ključnog pitanja koje bi nam omogućilo da završimo rat – rekao je 87-godišnji Panetta.

Pentagon je objavio procjenu da je rat s Iranom dosad iznosio 29 milijardi dolara, što je značajno više od 25 milijardi dolara koliko je prije dvije sedmice prijavljeno na američki Kongres. Nema stručnjaka za proračun već su nove procjene prema kojima bi američke porezne obveznike mogli stajati više od bilijuna dolara. U to su ubrojeni i kratkoročni troškovi poput streljiva, osoblja i uništene imovine, kao i srednjoročni i dugoročni, uključujući rast cijena energenata na američko i globalno gospodarstvo.

Istovremeno, Tramp, koji se nalazi u službenoj posjeti Kini, iranski protuprijedlog za okončanje rata naziva “komadom smeća” te prijeti da će Irance, ako ne postigne dogovor sa SAD-om, “desetkovati”.

Takav pristup, koji se vodi na prijetnje, pompozne najave dogovora i završetka operacije, pa nove prijetnje i tako ukrug, za Panettu nema nikakvog smisla.

– Pitam se bi li dodatna vojna akcija dovela do ikakve stvarne promjene u režimu. Iranci su dosad uspjeli izdržati mnogo toga, a prema našim obavještajnim podacima mogu izdržati i nove udare. Stoga nisam siguran da je vojna akcija ključ za pokušaj stjecanja moći u ovom trenutku.

Panetta je tokom Obamina mandata bio predvodnik diplomatske akcije odvraćanja Irana od razvoja nuklearnog oružja, ponavljajući da je do “crvene linije” koja se ne smije prijeći. Tada se spominjao da su na stolu sve opcije, uključujući i vojne, te govorio da se Iranu ne smije dopustiti blokada Hormuškog tjesnaca. Na čelu CIA-e bio je i za vrijeme uspješne operacije hvatanja i likvidacije Osame bin Ladena.

Sada Trumpu poručuje da se “mora pozabaviti Hormuškim tjesnacem”, što smatra prioritetom.

– Osim toga, mora se osigurati mehanizam pregovaranja o nuklearnom pitanju. Taj proces trenutno ne postoji – kaže.

Na pitanje Timesa može da Trump pošalje vojnike u Iran kako bi ponovo otvorio tjesnac i pronašao 400 kilograma visoko obogaćenog urana koji je zakopan na najmanje dvije lokacije, Panetta je oprezan.

– Jedino opravdanje za slanje vojnika u Iranu jeste ako želite osigurati da oni više ne mogu kontrolirati Hormuški tjesnac. Kad sam bio ministar obrane, zaključili smo da bismo morali pokriti 80 kilometara sa svake strane tjesnaca te još 160 kilometara dalje kako bismo kontrolirali cijelo područje. Rezultat takvog napora sigurno bi bile žrtve – napominje Panetta, uz procjenu da bi Amerika trebalo da bude najmanje 200.000 vojnika, za što nema podrške ni u javnosti ni na Kongresu.

Druga mogućnost je, ističe, prepustiti Iranu djelomičnu kontrolu nad Hormuzom, uz uvjet da glavnim prolazom upravlja saveznička koalicija koja bi jamčila slobodno kretanje brodova bez naknade.

– Ako me pitate, to je željeniji pristup. Ali u ovom trenutku Iran nam je zatvaranjem tjesnaca uperio pištolj u glavu. Moramo pronaći način da osiguramo da tog pištolja više nema. Oduvijek smo znali da će zatvoriti Hormuz i trebali smo imati plan. Propustili smo tu priliku. Sve dok je tjesnac zatvoren i dok oni vrše ogroman pritisak na američko i svjetsko gospodarstvo, nećemo ništa postići jer je prednost na njihovoj strani.

iPanetta se osvrnuo i na nuklearno pitanje, za koje ističe da se može riješiti isključivo pregovorima u kojima bi sudjelovali stručnjaci obje zemlje specijalizirani za tu temu. Trumpovi vodeći pregovarači, Steve Witkoff i Jared Kushner, nisu ga nimalo impresionirali.

– To su samo dva poslovna tipa iz Njujorka – poručio je.

I Iran i SAD su u situaciji u kojoj čekaju “da druga strana trepne” te u kojoj jedni druge smatraju papirnatim tigrom, podvukao je nekoć prvi američki obavještajac. Na kraju je ustvrdio da ga posebno rasol što se iranskom režimu ne može vjerovati.

– To je tvrdokorni režim. Moramo se probuditi i shvatiti da Islamska revolucionarna garda i vojska trenutno vode tu zemlju. Ja im ne mogu vjerovati, a ni Sjedinjene Države im ne mogu vjerovati. Oni su istovremeno u poziciji u kojoj se pitaju mogu li vjerovati da će se Trump držati bilo kakvog dogovora. A moj najveći strah će se u roku od četiri do pet godina, bez obzira na to hoćemo li postići sporazum, Sjedinjene Države i Izrael opet naći u ratu – zaključio je Panetta.

