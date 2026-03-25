Bivši šef britanske obavještajne službe MI6 izjavio je da Iran ima prednost u ratu s Izraelom i SAD-om.

„Realnost je da su SAD podcijenile zadatak i mislim da su prije otprilike dvije sedmice izgubile inicijativu od Irana“, rekao je Sir Alex Younger, koji je vodio britansku Tajnu obavještajnu službu od 2014. do 2020. godine, u intervjuu za podcast za Economist.

„U praksi, iranski režim je bio otporniji nego što mislim da bi iko očekivao“, rekao je Younger.

„Donijeli su neke dobre odluke – već prošlog juna – o raspršivanju svojih vojnih kapaciteta i delegiranju ovlaštenja za upotrebu tog oružja, što im je dalo značajnu dodatnu otpornost protiv ove nevjerovatno moćne zračne kampanje.“

Bivši šef britanske obavještajne službe rekao je da je američki Donald Trump „rekao neke stvari“ koje će Iranu potvrditi da su „u civilizacijskom ratu… u ratu za egzistenciju“.

„Dok je Amerika započela rat po izboru, i u tom smislu, to je Iranu dalo veću izdržljivost nego njihovim američkim kolegama“, rekao je Younger, prenosi MEE.

SAD i Izrael su započeli rat protiv Irana 28. februara, napadajući ciljeve širom zemlje i ubijajući ključne iranske zvaničnike, uključujući bivšeg vrhovnog vođu Alija Hamaneija i bivšeg šefa sigurnosti Alija Laridžanija.

Ali Iran je uzvratio udarac zemljama Perzijskog zaliva koje su domaćini američkih vojnih baza i zadržao je kontrolu nad Hormuškim moreuzom, vitalnim energetskim čvorištem kroz koje prolazi 20 posto svjetske nafte.

Američki senatori su rekli da administracija predsjednika Donalda Trumpa „nema plan“ za rat, da promjena režima nije jedan od njenih ciljeva i da Iran nije namjeravao razviti nuklearno oružje, što je jedan od raznih izgovora koje je Trump dao za pokretanje napada.

Younger je rekao da je Iran započeo „horizontalnu eskalaciju“, ispaljujući rakete na zemlje Perzijskog zaliva i na taj način vršeći pritisak na SAD.

„Shvatili su značaj energetskog rata i držali su moreuz pod prijetnjom te globalizirali sukob na način koji im daje oružje. Dobro su odigrali slabu kartu“, rekao je bivši britanski obavještajni oficir.

Kontrola Hormuškog moreuza, rekao je Younger, dala je Iranu „glavnu ulogu“ u ratu.

Younger je za Economist rekao da je, kao oficir MI6 koji se „veći dio svoje karijere suočavao s nasiljem i brutalnošću IRGC-a (Islamske revolucionarne garde)“, žalio što je zaključio da Iran pobjeđuje u ratu.

Rekao je da je iranski odgovor na val narodnih protesta u januaru bio „brutalan“ i „strašan“, tvrdeći da je 10.000 Iranaca „mitraljeski upucano na ulici“ od strane IRGC-a.

U to vrijeme, iranski zvaničnik je rekao da je potvrđena smrt najmanje 5.000 ljudi u antivladinim protestima. Grupe za ljudska prava saopštile su da je ta brojka najmanje 7.000.

New York Times je ove sedmice izvijestio da su obećanja Mossada, izraelske obavještajne agencije za vanjsku sigurnost, o mogućnosti pokretanja promjene režima u Iranu pomogla u uvjeravanju SAD-a da započnu rat u toj zemlji.