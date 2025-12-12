Bivši reis Cerić na konferenciji u Zagrebu : Gospodine Max, ne gurajte nas u rat, mi to ne želimo (Video)

Bivši reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Cerić učestovao je na panelu na današnjoj konferenciji u Zagrebu posvećenoj Dejtonskom sporazumu “30 godina nakon Dejtona”. Organizator konferencije je Ministarstvo vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske na čelu sa ministrom Gordanom Grlićem Radmanom.

Učesnik panela sa dr Cerićem bio je član konzervativnog američkog think-tanka Heritage Foundation Max Primorac.

U svom obraćanju Cerić je podsjetio na period islamske Španije, naglasivši da ne želi da Bošnjaci budu stavljeni u geto.

– Mi, Bošnjaci, ne želimo “Kordoba sindrom”. Ne želimo da nas stavite u geto – rekao je.

On je podsjetio i na segregaciju koja vlada u Stocu, koju provodi politika HDZ-a prema bošnjačkoj djeci.

– Želim vas upitati. Ako idete u Stolac, moja bošnjačka djeca ne mogu se voziti u istom autobusu sa hrvatskom djecom – podsjetio je Cerić.

On je podsjetio na to da Bošnjaci, kao većinski narod u BiH imaju za autoriteta “kršćanskog vladara Christiana Schmidta”.

– Rekli ste da su Hrvati samo u BiH njeguju evropske vrijednosti. Mi ne govorimo o Osmanlijama i Turcima. Vi govorite o tome, u Beogradu i Zagrebu. Mi imamo kršćanskog vladara, Christiana Schmidta, legitimnog vladara. On je alter-ego kršćanskog austrougarskog cara Franje II. Moj prethodnik reisu-l-ulema Džemaludin Čaušević čestitao je njegov rođendan sa minbera najveće džamije, Gazi Husrev-begove džamije. Mi smo muslimani i ponosimo se time – naglasio je.

– Gospodine Max, ne gurajte nas u rat, mi to ne želimo – poručio je obraćajući se Maxu Primorcu.

– Mi smo jedini narod na Balkanu koji nemamo nacionalnu državu. Očekujemo od vas da cijenite to što mi ne želimo nacionalnu državu. Mi želimo živjeti s vama, nakon genocida. Vi ne želite živjeti s nama. Zašto? – upitao je Cerić.

