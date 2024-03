Bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović : : “Milorad Dodik bi trebao da uči iz mog iskustva”

Bivši predsjednik SDS-a Mirko Šarović danas je za N1 komentarisao posljedne odluke visokog predstavnika Christiana Schmidta te oštre reakcije iz entiteta Republika Srpska. Šarović je ispričao kakav je njegov život bio dok je on bio pod sankcijama.

“Teško je prognozirati koji će biti epilog, ali mislim da je loše da visoki predstavnik nameće jedan tako važan zakon. Loše je i što pozicija, ali i opozicija nisu iskoristili vrijeme i sami donijeli izmjene izbornog zakona, tj. ovaj paket integriteta.

Ovo što je Schmidt nametnuo je ono što je prošlo na Parlamentu kroz posljednje 2-3 godine, ja sam to predlagao u posljednjem momentu prošlog saziva PS BiH. Jedan broj, uključujući SNSD nije imao to raspoloženje da se taj paket usvoji.

Mislim da je to bila prilika da se taj paket integrira u jedan set zakona kojim bi se povratila vjera u izborni proces. Mislim da su više kupovali vrijeme i mislim da i sada postoji opcija za takvo nešto. Mi u RS većiniski smatramo da visoki predstavnik ne treba to da radi, ako imamo ovakav epilog sa izmjenama, oni koji se protive odluci visokog predstavnika treba da uzmu onaj tekst zakona koji je sada praktično identičan onome što je Schmidt nametnuo“, kazao je Šarović u razgovoru za N1 i dodao:

“Mislim da je rješenje da učinimo sve da Schmidt ima što manje posla u BiH, ali zato treba da radimo svoj dio posla”.

Šarović kaže da već sada može znati šta će se dešavati u narednim sedmicama.

“Znamo šta će se dešavati u narednim sedmicama. NSRS može usvojiti taj zakon, reagovati će Schmidt i poništiti taj zakon. Ponovo će se sazvati NSRS i reći “vi ste ilegalni i nemate pravo”, onda ponovo ulazimo u novu krizu. To je taj krug koji će se zatvoriti. Možda u tom zakonu ima dobrih stvari, možda je i nekada trebao RS, ali imamo zakona na nivou BiH. Šta ako usvojimo zakon na nivou RS, šta ćemo sa državnim? Bila je prilika za to 2005-2006. godine, kada je usvojen zakon u BiH. Tada su svi imali priliku da reaguju i donesu rješenje“.

To bi značilo da će Dodik ponoviti krivično djelo za koje se tereti?

“Mislim da bi od onoga što je za mene najveći utisak od same sjednice NSRS, jer ostalo je sve već viđeno, za mene je ono što je on rekao da ide do kraja i da nema druge. To je za mene ključna rečenica koju ja pokušavam u svojoj glavi da analiziram. To su riječi koje mogu da donesu nove probleme BiH, samo se postavlja pitanje da li je on spreman za to kada kaže da je spreman ići do kraja”.

“Dodik bi trebao da uči iz mog iskustva”.

Šarović smatra da Milorad Dodik može i treba da uči iz njegovog iskustva kada je on bio pod sankcijama.

“Dodik bi trebao da uči iz iskustva koje nosim od prije dvadesetak godina. Mislim da su uovoj fazi u ovih par godina oni koji se inače opredjeljuju za sankcije, prije svega, donoseći dosadašnje sanckije najviše štete nanosili narodu, RS, utičući na prilive investicija, zabranjujući putovanja. Mislim da je sada taktika nešto drugačija i da se ide na pojedinačne sankcije gdje su sankcionisani pojedinci, stranke i najvažniji ljudi u SNSD”.

“To je bio period 2000. i neke, kako on kaže u svojoj smjeni: Odlučio sam da posječem šumu i da tu ostane jedno drvo koje će se zalijevati. Ostao je samo Čavić i cijela garnitura ispred. Ona je osakaćena. To su bile najdrastičnije sankcije koje sam doživio ili vidio, kako se jedna stranka potpuno urušava mjerama međunarodnog faktora”, kazao je Šarović.

Dodik se mora okružiti najpouzdanijim ljudima, poručio je Šarović.

“Moguće da se ide u pravcu da se stvori snažan pritisak na prve ljude oko Dodika, a kada neki ljudi osjete problem za vlastitu budućnost, onda se rekao bih najlakše napušta šef odnosno lider. Zbog toga nije slučajno što Dodik svjestan nekih dešavanja, on mora da se okružni najodanijim ljudima zbog toga, oni koji ga neće izdati kada bude tijesno“.

Potom je ispričao kako je izgledao njegov život pod sankcijama.

“Meni su tada blokirani svi računi svugdje, mojoj supruzi također, nisam mogao nigdje da se zaposlim u državnu instituciju niti da prekoračim prag bilo koje institucije državnog karaktera. Bilo mi je zabranjeno da ulazim u prostorije SDS-a. Pokušao sam preko ljeta otići u Crnu Goru, vraćen sam sa graničnog prelaza i mnoge druge stvari koje sam tada doživio. Vijeće ministara je donijelo odluku kojom mi se zabranjuje ulazak i izlazak iz BiH. Ashdown mi je tada uveo sankcije i to me gledao u oči i rekao: To će biti tako gospodine Šarović. Ja sam to stoički podnio, ali sam izgubio osam godina”, kazao je Šarović.

(Kliker.info-N1)