Bivši predsjednik RS sutra ide u Moskvu : Najavljen sastanak sa ruskim ministrom Sergejom Lavrovim

08 Septembra
15:42 2025
Milorad Dodik susrešće se u Moskvi 9. septembra sa ministrom vanjskih poslova Rusije Sergejem Lavrovim, navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Ruske federacije.

Ističe se kako se očekuje da će se razgovarati o aktuelnim pitanjima “jačanja partnerstva sa Republikom Srpskom, problematici postkonfliktne situacije u BiH i situaciji na Zapadnom Balkanu”.

Dodik, koji odnedavno nije predsjednik Republike Srpske nakon što mu je oduzet mandat zbog pravosnažne presude, najavio je nedavno u intervjuu za ruski “Sputnjik” da će “uskoro” putovati u Rusiju, a da bi tokom oktobra trebalo da se sastane i sa Putinom.

Od Rusije će, kako je rekao, tražiti da uloži veto na produženje mirovne misije EUFOR Althea, o čemu se svakog novembra glasa u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.

Dodik se od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022., sastao sa Putinom osam puta.

Bio je u Moskvi i mjesec dana prije vojne parade, u aprilu.

Tada je saopštio da mu je Putin rekao da će se Rusija zalagati da se završi rad međunarodnih institucija u BiH, uključujući visokog predstavnika Christiana  Schmidta.

(Kliker.info-agencije)

