Bivši predsjednik RS-a Dodik u NSRS: Povlačim se ako opozicija prihvati formiranje republičke izborne komisije

Bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je danas u toku posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) “da će se povući odmah sa funkcije predsjednika ako se u NSRS usvoji da republička izborna komisija bude formirana”, te da ona raspiše izbore za predsjednika RS i to prihvati i opozicija.

– Ako to usvojite, odmah odlazim, neću biti ni kandidat za predsjednika RS i neću se kandidovati narednih deset godina – rekao je Dodik kojem je predsjednik NSRS Nenad Stevandić dozvolio da se obrati u NSRS.

Podsjećamo, CIK BiH je oduzela mandate Dodiku kao predsjedniku RS nakon pravosnažne presuda Suda BiH.

– Evo, neću učestovati ni kao predsjednik partije SNSD. I opet nećete pobijediti. Dakle, kada to prihvati SDS i PDP, a za sedam dana možemo dobiti takav zakon, ja odlazim iz politike – dodao je Dodik i naveo da predlaže da predsjednik republičke izborne komisije bude iz opozicije.

On je u skupštinskoj sali rekao da je lažnu dojavu o bombi u zgradi NSRS jutros uputio Mirko Miljatović iz Novog Grada, za kojeg je rekao da je aktivista Liste za pravdu i red.

Međutim, predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović je reagovao i rekao da Mijatović nije od maja u kontaktu sa Listom, jer je tada izabran povjerenik za Novi Grad Aleksandar Janković.

– Neka svako odgovora za ono što je učinio – poručio je Vukanović.

Šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS Srđan Mazalica izjavio je da u SNSD smatraju “da je Milorad Dodik i dalje predsjednik RS, te da treba odbaciti mogućnost provođenja prijevremenih izbora za predsjednika”.

Obrazlažući na posebnoj sjednici NSRS informaciju koja se odnosi na presudu Suda BiH i odluku CIK-a, te zauzimanje stava NSRS o budućim aktivnostima institucija RS, Mazalica je naveo da bi poslanici danas trebalo da se izjasne da li “prihvataju kolonijalnu upravu, presudu neustavnog Suda BiH predsjedniku RS i odluku CIK BiH o oduzimanju mandata kojom se krši Ustav RS”.

Mazalica smatra da nije samo “izvršen državni udar, nego da je izvršen udar na civilizacijske temelje na kojima počivaju moderna i demokratska društva”.

(Kliker.info-FTV)