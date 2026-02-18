Bivši vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni smatra da je kontraofanziva iz 2023. godine propala zbog postupaka ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i drugih zvaničnika.

U intervjuu za agenciju Associated Press, omiljeni ukrajinski general, kako ga mnogi mediji nazivaju, rekao je da je plan razvijen s NATO partnerima propao jer “Zelenski i drugi zvaničnici nisu obezbijedili potrebne resurse”.

Zalužnijev prvobitni plan bio je da koncentriše dovoljno snaga u “jednu šaku” kako bi se deokupirala određena područja Zaporiške regije, a zatim napredovalo prema Azovskom moru.

Po njegovom mišljenju, to bi presjeklo koridor koji je ruska vojska koristila za snabdijevanje Krima.

Zalužni je također rekao da je siguran da je za uspjeh u to vrijeme bio potreban opsežan, koncentrisan razvoj snaga i taktičko iznenađenje, ali su snage ukrajinske vojske bile raspoređene na velikoj teritoriji, što je oslabilo udarnu moć.

Dva izvora u zapadnom odbrambenom establišmentu potvrdila su AP-u da je plan kontraofanzive promijenjen.

Jedan od vodećih nezavisnih ukrajinskih medijskih portala sa sjedištem u Kijevu NV.ua podsjeća da je 29. marta 2025. godine The New York Times objavio opsežan istraživački članak o dostignućima i neuspjesima trogodišnje vojne saradnje između Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine.

U članku se posebno navodi da tokom priprema za kontraofanzivu 2023. godine, ukrajinski predsjednik nije podržao plan SAD-a i tadašnjeg vrhovnog komandanta Valerija Zalužnog da preduzmu aktivne akcije u Zaporoškoj oblasti, već je stao na stranu general-pukovnika Oleksandra Sirskog, koji je imao ideju da protjera ruske trupe iz okupiranog grada Bahmuta na istoku.

Nakon toga, počeo je sve veći razdor između Zalužnog i Zelenskog, što je rezultiralo premještajem Zalužnog na poziciju ambasadora Ukrajine u Velikoj Britaniji, dok je Sirski imenovan na poziciju načelnika Generalštaba.

Brojni zapadni mediji, kao i ukrajinski mediji, vjerovali su da je Zelenski namjerno marginalizirao Zalužnog, budući da je popularnost omiljenog ukrajinskog komandanta vrtoglavo rasla, a on je i dalje dobro kotiran u poređenju sa samim Zelenskim.

Iako Zalužni nije jasno rekao da će se kandidovati na izborima u Ukrajini, koji bi, kako je sam Zelenski rekao, trebali biti održani nakon prestanka neprijateljstava, mnogi su njegov povratak u Ukrajinu okarakterizirali kao mogući početak kampanje.

