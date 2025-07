Bivši izraelski premijer Ehud Olmert: Izrael čini ratne zločine u Gazi i na Zapadnoj obali

“Kada ministri u izraelskom kabinetu pozivaju na glad u Gazi, govoreći da im ne smijemo dati ni zrno hrane. Bez obzira na to šta se tamo dešava, ne mogu ćutati. Moram to jasno reći na najsnažniji, najeksplicitniji i najagresivniji način. Želio sam da svi svuda, da svi u Bosni i Hercegovini znaju da postoje različiti glasovi u Izraelu i da glasovi Ben-Gvira, Smotricha i Netanyahua ne predstavljaju većinu Izraelaca. Glas koji ja dajem, izjave koje ja dajem predstavljaju većinu Izraelaca. Ovih dana smo protiv humanitarne krize u Gazi. Želimo da obezbijedimo humanitarne potrebe svih ljudi u Gazi što prije i u što većoj mjeri. I niko ne bi trebao biti ubijen pokušavajući da dođe do hrane. Isto tako, mi smo protiv zvjerstava koja čine naseljenici na Zapadnoj obali protiv Palestinaca”, kaže Olmert.