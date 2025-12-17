Bivši glavni urednik časopisa Spiegel : Treba se konačno oprostiti od uvjerenja da je spoljna politika SAD stabilna

Pouzdanost Sjedinjenih Američkih Država u spoljnoj politici je upitna, riječi su Klausa Brinkbäumera, novinara i bivšeg glavnog urednika časopisa Spiegel.

Treba se konačno oprostiti od uvjerenja da je spoljna politika SAD stabilna, rekao je Brinkbäumer u razgovoru za dpa. No, ovaj novinar, koji je nekoliko godina živio u SAD i koji se u svojoj novoj knjizi Vrijeme oproštaja bavi i političkim promjenama u toj zemlji, i dalje vidi mogućnost promjene kursa.

To je moguće već 2029, rekao je, misleći na moguću sljedeću američku vladu koja bi ponovo ozbiljno shvatila lojalnost NATO, klimatsku politiku i međunarodne sporazume. Istovremeno, samo nekoliko godina kasnije, može da uslijedi nova radikalna promjena.’

Prava prekretnica, prema procjeni Brinkbäumera, je što američke vlade više ne nastavljaju spoljnu politiku svojih prethodnika.

“Spoljnopolitički sporazumi moraju da važe, inače nema stabilnosti”, rekao je novinar. Danas se u SAD, međutim, “sve poništava”, što za Evropu više ne znači pouzdanost. Brinkbäumer ne isključuje ni dalje zaoštravanje političke situacije u SAD. “Mislim da stvari mogu ići i potpuno pogrešno“, rekao je, osvrćući se na izbore za Kongres sljedeće godine.

Moguće je da izbori više neće biti demokratski i da će republikanci možda pokušati da trajno zadrže vlast. Europa, s druge strane, do sada “nije bila dovoljno odlučna, nije bila dovoljno brza, nije bila dovoljno snažna” da bez SAD razvije potrebnu političku težinu.

(Kliker.info- -dpa)