Bivši genaralni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen : Vrijeme laskanja Donaldu Trumpu je prošlo

Vrijeme za laskanje Donaldu Trumpu je završeno i Evropa bi trebala snažno ekonomski uzvratiti ako Sjedinjene Američke Države uvedu carine NATO saveznicima koji su poslali trupe na Grenland, izjavio je u utorak bivši generalni sekretar NATO-a i bivši premijer Danske Anders Fogh Rasmussen.

Rasmussen je rekao da Trumpovo insistiranje da Grenland – poluautonomna teritorija Danske – postane dio Sjedinjenih Američkih Država predstavlja najveći izazov za NATO od njegovog osnivanja 1949. godine.

– Ovdje je zaista u pitanju budućnost NATO-a – rekao je Rasmussen, koji ima jedinstvenu perspektivu krize kao bivši lider i Danske – od 2001. do 2009. godine – i NATO-a, gdje je obavljao funkciju generalnog sekretara od 2009. do 2014. godine.

– Vrijeme za laskanje je prošlo. To ne funkcioniše. Činjenica je da Trump poštuje samo silu i snagu. I jedinstvo. Upravo to Evropa treba pokazati u ovom trenutku – rekao je Rasmussen za Reuters sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj.

Plan za smirivanje krize

Rasmussen je rekao da ne kritikuje lidere poput sadašnjeg šefa NATO-a Marka Ruttea, koji je uputio brojne pohvale Trumpu. Međutim, naglasio je da je vrijeme za novi pristup iz Evrope.

Kazao je da bi Instrument EU za borbu protiv prisile – takozvana “bazuka”, koja daje široka ovlaštenja za uzvrat na ekonomski pritisak – trebala biti razmotrena, nakon što je Trump zaprijetio carinama za osam evropskih zemalja sve dok SAD ne bude dopušteno da kupi Grenland.

Trump tvrdi da je američko vlasništvo nad Grenlandom ključno za nacionalnu sigurnost.

On je u nedjelju, u razmjeni tekstualnih poruka s norveškim premijerom, rekao da je “učinio više za NATO nego bilo koja druga osoba od njegovog osnivanja, i da sada NATO treba učiniti nešto za Sjedinjene Američke Države”.

Rasmussen je predložio plan u tri tačke za smirivanje krize. On uključuje ažuriranje sporazuma iz 1951. godine između Sjedinjenih Američkih Država i Danske, koji omogućava prisustvo američkih snaga i vojnih baza na Grenlandu, kako bi se uključilo i jače prisustvo NATO-a.

Plan također predviđa investicioni sporazum koji bi pomogao američkim i evropskim kompanijama u eksploataciji minerala na Grenlandu, kao i “pakt za stabilizaciju i otpornost” s ciljem sprječavanja kineskih i ruskih ulaganja u ključne sektore, rekao je Rasmussen.

Rasmussen je naveo da plan još nije predstavio danskim niti drugim državnim zvaničnicima, ali da će o njemu razgovarati s delegatima u Davosu.

– Nadam se da bi unošenje nečega konkretnog moglo ovu raspravu preusmjeriti u konstruktivniju fazu – zaključio je.

(Kliker.info-Vijesti)