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Bivši američki izaslanik za Balkan Jim O'Brien otkrio Čovićev plan: “Zabrinut je zbog Dodika”

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Bivši američki izaslanik za Balkan Jim O'Brien otkrio Čovićev plan: “Zabrinut je zbog Dodika”

13 Augusta
14:55 2026
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HDZ je angažovao američku lobističku firmu Mercury Public Affairs kako bi u Sjedinjenim Američkim Državama zastupala njihove interese, a za te usluge izdvajat će 30.000 dolara mjesečno.

Nove detalje o angažmanu objavio je američki medij Semafor, navodeći da su ugovor potpisali jedan od izvršnih direktora Mercury Public Affairs Thomas Doherty i predsjednik HDZ-a Dragan Čović.

Bivši predsjednički izaslanik za Balkan Jim O’Brien kazao je za Semafor da bi Čović mogao biti zabrinut zbog aktivnosti Milorada Dodika i njegovog lobiranja u Washingtonu.

“Čović je možda malo zabrinut što Dodik kupuje sve te prijatelje u Washingtonu, pa stoga i sam želi nekoga ko može prenijeti njegove stavove”, rekao je O’Brien.

On smatra da bi Čović mogao biti zainteresovan i za ponovno zagovaranje trećeg entiteta s hrvatskom većinom, što bi, prema njegovim riječima, predstavljalo značajnu reviziju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Semafor navodi i da je državni ministar Elmedin Konaković angažovao američke lobiste, ali nije poznato da li je za njihove usluge plaćena naknada.

Posebnu pažnju američkog medija privukli su i izdaci Republike Srpske za lobiranje. Kako navode, ti izdaci predstavljaju značajan dio njenog ukupnog budžeta, koji ove godine iznosi 4,37 milijardi dolara.

“Kako je moguće da milioni dolara za lobiranje dolaze iz tako male zemlje s jednom od najnerazvijenijih ekonomija u Evropi?”, upitao je izvor upoznat sa situacijom, kojem je zagarantovana anonimnost jer nije ovlašten da javno govori.

Čović, Republika Srpska i Fondacija Heritage nisu odgovorili na zahtjeve Semafora za komentar.

(Kliker.info-Vijesti)

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