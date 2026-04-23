Bivši američki državni sekretar John Kerry : Netanyahu nas lagao – Obama, Bush i Biden mu rekli ne (VIDEO)
Bivši američki državni sekretar John Kerry kazao je kako je dugovječni izraelski premijer Benjamin Netanyahu decenijama lagao pokušavajući uvući Sjedinjene Američke Države u rat kako bi napale Iran. Svaki tadašnji predsjednik SAD-a kategorički je odbio poziv Tel Aviva osim Donalda Trumpa.
“Predviđanje je bilo promjena režima – da će se ljudi pobuniti. Ništa od toga se nije dogodilo. Obama je rekao ne. Bush je rekao ne. Biden je rekao ne. Lagali su nam o čemu se radilo u tom ratu”, rekao je bio bivši američki državni sekretar
Kerry je kazao kako su bile jasne poruke iz ratova u Vijetnamu i Iraku: “Nemojte lagati američkom narodu”.
“Najveća dužnost predsjednika je da pogleda u oči roditelja mladih ljudi koje šaljete u rat. Morate jasno staviti do znanja da postoji svrha, jasnoća i definisani ciljevi. Morate znati za šta tražite od ljudi da se žrtvuju. To se ovdje nije dogodilo”, kazao je Kerry ocijenivši da je napad na Iran Ovo je neuspjeli test predsjedništva.
