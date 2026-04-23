hamburger-icon

Kliker.info

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Bivši američki državni sekretar John Kerry : Netanyahu nas lagao – Obama, Bush i Biden mu rekli ne (VIDEO)

23 Aprila
02:34 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Bivši američki državni sekretar John Kerry kazao je kako je dugovječni izraelski premijer Benjamin Netanyahu decenijama lagao pokušavajući uvući Sjedinjene Američke Države u rat kako bi napale Iran. Svaki tadašnji predsjednik SAD-a kategorički je odbio poziv Tel Aviva osim Donalda Trumpa.

Kerry je u emisiji čuvenog voditelja Stephena Colberta otkrio kako mu je “predstavio slučaj iranskog rata”, ali da je odgovor bio ne.

“Predviđanje je bilo promjena režima – da će se ljudi pobuniti. Ništa od toga se nije dogodilo. Obama je rekao ne. Bush je rekao ne. Biden je rekao ne. Lagali su nam o čemu se radilo u tom ratu”, rekao je bio bivši američki državni sekretar

Kerry je kazao kako su bile jasne poruke iz ratova u Vijetnamu i Iraku: “Nemojte lagati američkom narodu”.

Tokom razgovora sa Colbertom, Kerry je zaključio kako “ovaj rat nije morao biti vođen” jer nije imao svrhu, jasnoću i definisane ciljeve.

“Najveća dužnost predsjednika je da pogleda u oči roditelja mladih ljudi koje šaljete u rat. Morate jasno staviti do znanja da postoji svrha, jasnoća i definisani ciljevi. Morate znati za šta tražite od ljudi da se žrtvuju. To se ovdje nije dogodilo”, kazao je Kerry ocijenivši da je napad na Iran Ovo je neuspjeli test predsjedništva.

(Kliker.info-N1)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku