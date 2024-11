Bivši ambasador SAD-a u BiH Eric Nelson : Sankcije ostaju. Washington nije ni antihrvatski, ni antisrpski, ni antibošnjački, nego je pro-BiH

Bivši ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini Eric Nelson u intervjuu za N1 poručuje da bez obzira na spekulacije koje se dešavaju zbog promjene vlade u SAD-u ne treba očekiavati značajniju promjenu ponašanja Washingtona prema Bosni i Hercegovini.

Nelson ističe da na osnovu posljednjih iskustava i bliže historije kada se pogleda ponašanje Washingtona prema regionu više toga je ostalo isto nego li se promijenilo, pogotovo po pitanju teritorijalnog integriteta, suvereniteta i uspjeha.

“Ono što također ostaje konstantno je naša posvećenost borbi protiv korupcije, odvaraćanju i razuvjeravanju i suprotstavljanju onima koji potkopavaju Dayton i/ili sudjeluju u korupciji koja podriva demokratiju i potkopava interese SAD-a. Tokom prvog Trumpovog mandata vidjeli smo podršku administracije ekonomskim i finansijskim sankcijama za unapređenje naših interesa. Mislim da se to neće promijeniti. Mislim da tranzicije nude priliku za ponovno razmišljanje o tome šta radi, a šta ne. I također može pomoći da se razoruža neka beskorisna retorika poput mita da je Washington antisrpski ili antihrvatski ili antibošnjački. Washington je jednostavno za BiH”, kaže Nelson.

Na direktno pitanje o tvrdnjama iz Banjaluke, koje su dolazile I u vrijeme njegova mandata da “političko Sarajevo” nekoga stavlja na sankcije tako što izda naredbu Ambasadi SAD-a u Sarajevu, Nelson kaže da je to ipak složeniji i detaljiniji proces od toga kako se čini.

“Očekujte i dalje da osnovni principi tih sankcija idu kao i prije četiri godine. Oni danas stoje. Oni su tu da brane, podržavaju punu implementaciju Daytonskog mirovnog sporazuma i da se bore protiv korupcije. Oni su, kako kažete, vrlo smišljen proces, vrlo pažljivo dokumentovan i istraživački proces koji ide preko spektra rukovodstva u Bosni i Hercegovini. Ne volimo da sankcionišemo i primjenujemo ove sankcije kada su akcije toliko beskorisne i destruktivne, ali se nadamo da su one odvraćanje i volimo vidjeti da to podsjeća lokalne vlasti da treba da kažnjavaju korupciju na visokom nivou. I to je jedna pozitivna stvar posljednjih godina u Bosni i Hercegovini, da je zaista bilo nekih uspješnih procesuiranja korupcije na visokom nivou. To je važno za kredibilitet Bosne i Hercegovine i za napredak BiH”, ističe Nelson.

Nelson ima i poruku za one koji, kako kaže, zbog sankcija od sebe prave žrtvu.

“Sankcije se rukovode činjenicama i tu je, nažalost, retorika. Oni koji su sankcionisani vole ovo vrtjeti i obavijati retorikom, a možda misle da je korisno prikazati sebe kao žrtvu. To nije svrha. Svrha je da se odvrate ponašanja i radnje koje su toliko korozivne za uspjeh Bosne i Hercegovine i da se pokuša usmjeriti i ohrabriti zemlju da se kreće u konstruktivnom i pozitivnom smjeru. I u svakom trenutku se nadamo da će lideri preduzeti te korake”, kaže Nelson.

Bivši ambasador također poručuje da, bez obzira ko bude sjedio u State Departmentu ili na Capitol Hillu, rješenja za probleme i odnose u BiH neće doći s tih adresa nego da trebaju doći iz Bosne i Hercegovine.

(Kliker.info-N1)