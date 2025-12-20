Bivši ambasador Murphy: Uprkos dogovoru sa SAD, Dodik i dalje osporava teritorijalni integritet BiH

Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy se oglasio na društvenoj mreži X, skrenuvši pažnju da se prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik, i nakon što je postigao dogovor sa novom američkom vladom, nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet BiH.

”Vrijedi se zapitati kako komentari bivšeg predsjednika Republike Srpske poput ‘Srbi se moraju odreći BiH’, ‘BIH je nemoguća zemlja i ne bi trebala postojati’, ‘Ne možemo ostati zajedno u BiH, to je iluzija’, koji u biti osporavaju teritorijalni integritet BiH, što je temeljni američki interes u BiH – i svode se na pozive na odvajanje RS-a (secesiju pod drugim imenom), predstavljaju promjenu pristupa nakon ukidanja američkih sankcija. A ovo je bio samo jedan intervju. Slični komentari izneseni su mnogo puta tijekom posljednjih nekoliko sedmica. Obraća li iko pažnju?”, zapitao je Murphy.