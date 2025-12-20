Bivši ambasador Murphy: Uprkos dogovoru sa SAD, Dodik i dalje osporava teritorijalni integritet BiH
Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy se oglasio na društvenoj mreži X, skrenuvši pažnju da se prvi čovjek SNSD-a Milorad Dodik, i nakon što je postigao dogovor sa novom američkom vladom, nastavlja dovoditi u pitanje teritorijalni integritet BiH.
”Vrijedi se zapitati kako komentari bivšeg predsjednika Republike Srpske poput ‘Srbi se moraju odreći BiH’, ‘BIH je nemoguća zemlja i ne bi trebala postojati’, ‘Ne možemo ostati zajedno u BiH, to je iluzija’, koji u biti osporavaju teritorijalni integritet BiH, što je temeljni američki interes u BiH – i svode se na pozive na odvajanje RS-a (secesiju pod drugim imenom), predstavljaju promjenu pristupa nakon ukidanja američkih sankcija. A ovo je bio samo jedan intervju. Slični komentari izneseni su mnogo puta tijekom posljednjih nekoliko sedmica. Obraća li iko pažnju?”, zapitao je Murphy.
Murphy je očigledno poruku uputio zvaničnicima Trumpove administracije zaduženim za Bosnu i Hercegovinu.
(Kliker.info-agencije)
