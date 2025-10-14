Bivši ambasador Katara u BiH uspješno završio diplomatsku misiju u Kraljevini Bahrein

Sultan Ali Yousef Mohammed Al-Khater, bivši ambasador Države Katar u Bosni i Hercegovini, uspješno je okončao svoju diplomatsku misiju u Kraljevini Bahrein, gdje je upućen u junu 2024. godine, prenijeli su mediji u toj zaljevskoj zemlji.

U izjavi za list Al-Ayam povodom završetka mandata, ambasador Al-Khater pohvalio je pozitivan razvoj i plodonosnu saradnju u odnosima između Katara i Bahreina tokom svoje službe. Mandat je opisao kao “kratak po trajanju, ali bogat po značenju i postignućima”, javlja Radiosarajevo.ba.

Zahvalio je državnom vrhu i narodu Bahreina na gostoprimstvu i plemenitosti koju je, kako je istakao, imao priliku doživjeti tokom ovog kratkog, ali značajnog perioda službe u, kako je rekao, “voljenom Bahreinu”.

„Želim ovoj plemenitoj zemlji daljnji napredak, razvoj i blagostanje pod mudrim i razboritim vodstvom Njegovog Veličanstva kralja. Također, izražavam zahvalnost ambasadorima i šefovima diplomatskih misija u Kraljevini. Bila je to kratka, ali plodna misija, ispunjena postignućima i lijepim uspomenama, među kojima posebno izdvajam uspostavljanje pomorskih veza između dviju zemalja i formiranje Upravnog odbora Mosta (Most prijateljstva Katar–Bahrein, op.a.). Bahrein će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu“, rekao je ambasador Al-Khater.

Na kraju izjave uputio je poruku zahvalnosti i ljubavi:

„Hvala vam od srca svima. Neću reći zbogom, već – do skorog susreta, ako Bog da. Vaša ljubav je orden koji ću nositi na prsima dok god živim, dragi ljudi Bahreina. Ostajte mi u miru i dobru.“

Podsjećamo, emir Države Katar, Nj. V. šeik Tamim bin Hamad Al-Thani, donio je 12. juna 2024. godine odluku kojom imenuje ambasadora Al-Khatera za izvanrednog i opunomoćenog ambasadora u Kraljevini Bahrein.

Ambasador Al-Khater prethodno je obavljao funkciju ambasadora Katara u Bosni i Hercegovini, gdje je ostavio snažan utisak. U julu 2023. godine, državni vrh BiH izrazio mu je zahvalnost, nazivajući ga “čovjekom koji je pokazao veliko srce Katara u BiH”.

Tada su riječi zahvalnosti ambasadoru uputili predsjedavajući i članica Predsjedništva BiH, dr. Denis Bećirović i Željka Cvijanović, naglašavajući njegovu ulogu u jačanju odnosa dvije zemlje. Zukan Helez, zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane BiH, istakao je da je ambasador Al-Khater „značajno unaprijedio saradnju Katara i Bosne i Hercegovine“, dok je reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH, dr. Husein ef. Kavazović, poručio da je Al-Khater “u svim prilikama bio čovjek kod kojeg smo mogli naići na razumijevanje i pomoć”.

Država Katar i Kraljevina Bahrein obnovile su diplomatske odnose u proljeće 2023. godine, nakon višegodišnjeg prekida izazvanog sporom iz 2017. godine. Delegacije dviju zemalja sastale su se u aprilu 2023. u sjedištu Generalnog sekretarijata Vijeća za saradnju zaljevskih zemalja (GCC) u saudijskoj prijestolnici Rijadu, s ciljem jačanja jedinstva i integracije u skladu s Poveljom GCC-a.

Kako je tada objavila Al Jazeera Balkans, u januaru iste godine bahreinski prijestolonasljednik i katarski emir razgovarali su telefonom o razlikama u stavovima, što je nagovijestilo otopljavanje odnosa.

Zbog svega navedenog, uloga ambasadora Al-Khatera u jačanju odnosa među državama Zaljeva može biti ocijenjena kao iznimna, doprinoseći miru i stabilnosti cijele regije.