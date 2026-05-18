, bivša saveznica američkog predsjednika Donalda Trumpa, koja je nekada bila jedan od njegovih najvećih pristaša, upozorila je na “političku revoluciju u Americi” ako SAD pošalju trupe u Iran.

Taylor Greene, koja je odstupila s mjesta zastupnice u američkom Kongresu nakon što se posvađala s Trumpom, objavila je na društvenim mrežama, piše Sky News.

“Ako pošaljete američke vojne trupe u Iran, doći će do političke revolucije u Americi. GOTOVO. SMO.. Rekli smo da više nema stranih ratova i mislili smo to. Koalicija će se ujediniti i biti nezaustavljiva. Pobrinut ću se za to. Završite ovaj rat. To je glupo”, navela.

Greeneina objava dolazi u trenutku kada izvješća sugeriraju da SAD i Izrael prolaze, kako navodi New York Times, najintenzivnije pripreme za obnovljene napade na Iran od dogovorenog primirja prošlog mjeseca. Ona se smatra utjecajnim elementom u pokretu MAGA koji je nezadovoljan s ratom u Iranu, budući da je Trump obećao da neće uvlačiti SAD u daljnje takozvane “vječne ratove” poput Iraka i Afganistana. Greene se također posvađala s Trumpom oko Epsteinovih dosjea.

U međuvremenu, iranska državna novinska agencija kaže da SAD nije ponudio “nikakve opipljive ustupke” u svom odgovoru na iranski predloženi program pregovora o okončanju rata. Prema državnoj agenciji, Iran zahtijeva kraj rata, ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute iranske financijske imovine, naknadu za ratnu štetu i formalno priznanje iranskih prava nad Hormuškim tjesnacem.

Navodi se da su SAD odgovorile “pretjeranim i neprihvatljivim zahtjevima”. Washington je navodno rekao da neće platiti nikakvu odštetu i da neće osloboditi iransku imovinu. Također navodno zahtijeva prijenos otprilike 400 kilograma uranija iz Irana u američki pritvor te je zatražio “dugoročna i sveobuhvatna ograničenja” iranskog nuklearnog sektora.

“Strukturna neravnoteža u srži zastoja je jasna: Sjedinjene Države nastoje diplomatskim putem postići ustupke koje nisu uspjele postići ratom, a istovremeno Iranu ne nude nikakve konkretne dobitke zauzvrat. Ova dinamika je očito ono što uzrokuje da pregovori ostanu u zastoju“, navode iz agencije.

Trump ponovo upozorio Iran

A američki predsjednik Trump upozorio je Iran da “sat istječe i da je bolje da se pokrenu, BRZO, ili od njih neće ništa ostati”, naveo je u objavi na društvenoj mreži Truth Socialu.

“VRIJEME JE KLJUČNO!” objavio je.

Izvješća sugeriraju da SAD i Izrael provode najintenzivnije pripreme za obnovljene napade na Iran otkako je prošlog mjeseca dogovoreno primirje. Američki predsjednik i izraelski premijer razgovarali su telefonom ranije danas i govorili o Iranu, prema izraelskom dužnosniku. Poziv je uslijedio nekoliko dana nakon što se Trump vratio iz Kine, gdje su on i predsjednik Xi navodno razgovarali o ratu s Iranom. Iako Xi nije komentirao razgovore s Trumpom o Iranu, kinesko ministarstvo vanjskih poslova kritiziralo je rat, nazvavši ga sukobom “koji se nikada nije trebao dogoditi, nema razloga za nastavak”.

