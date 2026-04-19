Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Harris izjavila je da je predsjednik Donald Trump “uvučen” u rat s Iranom odlukama izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

“Ušao je u rat u koji ga je uvukao Bibi Netanyahu, budimo oko toga jasni, ušao je u rat koji američki narod ne želi i time doveo u opasnost američke vojnike”, poručila je tokom govora u Detroitu. Optužila je Trumpa da je vojnu operaciju “Epski bijes” koristio kao “slab pokušaj skretanja pozornosti s Epsteinovih dosjea”.

Trumpovu administraciju nazvala je “najkorumpiranijom, najbešćutnijom i najnekompetentnijom u povijesti SAD-a”. Ustvrdila je da Trump želi “hodati uokolo kao da je snažan i koristiti vojnu silu Amerike protiv bilo koga koga izabere”.

“Amerika je postala nepouzdan partner”

“Ovaj predsjednik prvi je predsjednik SAD-a iz bilo koje stranke od Drugog svjetskog rata koji je napustio američku odgovornost da njeguje i štiti naša savezništva i prijateljstva”, upozorila je.

Istaknula je i da je Trump prvi predsjednik koji “se više ni ne pretvara, nego otvoreno odbacuje važnost poštivanja međunarodnih pravila i normi poput suvereniteta i teritorijalnog integriteta”. Zbog toga su Sjedinjene Države, prema njezinim riječima, postale “nepouzdan partner” te su “izgubile utjecaj koji su imale u raspravama o važnim pitanjima”.

Harris se u govoru dotaknula i drugih tema, uključujući zdravstvo i gospodarstvo. Najavila je i da će Demokratska stranka pobijediti na izborima za Kongres u novembru.

