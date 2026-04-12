Na današnjim parlamentarnim izborima u Mađarskoj do 15 sati glasalo je 66,01 posto birača, saopćila je izborna komisija te zemlje.

U glavnom gradu, Budimpešti, izlaznost je bila još veća i iznosila je 69,23 posto. Raniji podaci pokazuju da je do 13 sati glasalo 54,14 posto birača, dok je u Budimpešti tada izlaznost bila 56,77 posto.

Tokom prvih sati glasanja interes građana također je bio primjetan – do 7 sati ujutro glasalo je 3,46 posto birača. Biračka mjesta su otvorena u 6 sati, a ukupno je dostupno više od 10.000 biračkih mjesta. Pravo glasa ima oko 7,5 miliona građana u zemlji, kao i više od 500.000 u inostranstvu.

Preliminarni rezultati očekuju se ubrzo nakon zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati, dok bi do 23 sata mogla biti obrađena velika većina glasova.

Premijer Viktor Orban izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom birača, ističući da visoka izlaznost pokazuje važnost današnjih izbora. U obraćanju putem društvenih mreža pozvao je građane da podrže njegovu stranku Fidesz i naglasio da su “mir i sigurnost države” ključna pitanja.

Na izborima učestvuju dvije glavne političke opcije – vladajući Fidesz, predvođen Orbanom, i opoziciona, proevropska stranka Tisza na čijem je čelu Peter Magyar.

Građani biraju ukupno 199 zastupnika parlamenta u 106 izbornih jedinica. Izborni prag za ulazak u parlament iznosi pet posto glasova, dok se premijer bira prostom većinom u parlamentu, na prijedlog predsjednika države.

Rok za objavu konačnih rezultata je početak maja, dok se preliminarni rezultati očekuju već večeras.

