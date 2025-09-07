Bitan zaokret građanina Dodika : Nemam problem da SNSD ima kandidata na prijevremenim izborima za predsjednika RS-a

Građanin i bivši predsjednik RS-a Milorad Dodik gostovao je u podcastu Going Rogue with Lara Logan. U pitanju je novinarka koja se proslavila kao ratna reporterka, radeći za brojne medijske kuće. Također je povezana s donatorima i organizacijama s desnice, kao što je America’s Future, gde je članica odbora od juna 2022, pod predsedavanjem Michaela Flynna.

U dvostanom intervjuu Dodik je opet iskoristio priliku, sasvim očekivano, da govori stvari koje je i do sada bezbroj puta rekao, u stilu da je BiH nemoguća zemlja, da je Christian Schmidt nelegalan visoki predstavnik, da se on bori za Srbe i sve tako redom.Međutim, u cijelom razgovoru “potkrala” mu se i jedna novost.

Govoreći o predstojećim prijevremenim izborima za predsjednika RS-a, čije održavanje pokušava zabraniti, kazao je kako nema problem s tim da i SNSD ima svog kandidata. Time je praktično najavio da će i stranka na čijem je čelu u nekom trenutku iznenada prijaviti za učešće na izbrima koje negira.- Nemam nikakav problem sa tim da neko iz SNSD-a bude kandidovan na te izbore i da ih dobije. Naša podrška je u ovom trenutku velika. Sama partija je blizu natpolovične većine, a moja podrška je 62 odsto. Nemam straha od izbora, ali ovdje nije stvar u tome, već u činjenici da Ustav Republike kaže da se predsjednik može promijeniti samo ostavkom ili referendumom o smjeni, izjavio je Dodik.Govorio je i o referendumima koje je u svojoj glavi isplanirao. Rekao je kako je Narodna skupština RS-a za 25. oktobar zakazala referendum na kojem će građani biti pitani da li prihvataju presudu Suda BIh i odluku CIK-a BiH koje se tiču njega lično. Nije rekao da ovaj referendum ne može proizvesti nikakvu pravnu posljedicu.

– Ukoliko se ne bude poštovala referendumska volja naroda, organizovaćemo novi referendum u kojem ćemo tražiti nezavisnost, zaprijetio je opet Dodik.

(Kliker.info-Oslobođenje)