Biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup, mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj, mons. Željko Majić, banjolučki biskup i mons. Miro Relota, vojni ordinarij u BiH, uputili su zajedničku Uskršnju poruku. Vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić danas je u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu upriličio javno čitanje poruke.

U poruci biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, između ostalog, poručuju da u vremenu obilježenom napetostima, sukobima, neizvjesnostima i mnogim podjelama, uskrsna poruka poziva da se vratimo izvoru pravoga mira.

Često se i mi, poput učenika nakon Velikoga petka, zatvaramo u prostore vlastitih strahova, nesigurnosti i razočaranja. No upravo u takve zatvorene prostore naših života dolazi uskrsli Krist. Njegova prisutnost rasvjetljuje tamu srca, vraća izgubljeno povjerenje i daruje mir koji oslobađa od paralize straha. Susret s Uskrslim osposobljava nas da ne budemo ljudi beznađa, nego ljudi nade, oni koji u svjetlu uskrsnuća znaju prepoznati mogućnost novoga početka i koji su spremni graditi mostove pomirenja ondje gdje prijete podjele.

Kršćanska vjera stoljećima crpi snagu iz te neugasive istine. Crkva je kroz povijest uvijek iznova promatrala Kristovo uskrsnuće kao izvor svjetla za svaku novu generaciju vjernika. U njemu prepoznajemo Božje odlučno i trajno „da“ čovjeku i životu. Uskrsli Gospodin potvrđuje da ljubav ne prestaje i da dobro ima posljednju riječ. Nema tame koja je toliko duboka da je Božje svjetlo ne može rasvijetliti, niti rane koju njegova milost ne može iscijeliti. Zato Uskrs ostaje trajni temelj naše nade i snaga koja nas vodi kroz sve izazove vremena.

U poruci biskupa BK BIH navodi se da Uskrs nije samo blagdan koji slavimo u liturgijskom slavlju – on je trajni poziv na novi način života.

– Susret s uskrslim Kristom ne završava u radosti uskrsnoga jutra, nego se nastavlja u svakodnevici onih koji vjeruju u njegovu pobjedu nad smrću. Uskrsli Gospodin šalje svoje učenike da budu svjedoci njegova mira u svijetu. Taj poziv započinje u najbližem prostoru našega života: u vlastitome srcu, u našim obiteljima, u župnim zajednicama, na radnim mjestima i u društvu u kojem živimo. Ondje gdje se živi duh Evanđelja, tu Kristov mir postaje starna snaga koja mijenja odnose među ljudima i otvara put novoj nadi.

Naša domovina Bosna i Hercegovina nosi duboko iskustvo ranjene povijesti, ali istodobno i snažnu čežnju za mirom, pravednošću i međusobnim povjerenjem. Upravo zato uskrsna poruka za nas ima osobitu snagu i odgovornost. Kristov mir nije znak slabosti niti bijeg od stvarnosti; on je snaga koja ima moć preobraziti ljudska srca. To je mir koji ne šuti pred nepravdom, nego je liječi oprostom, rušeći zidove otuđenosti i povezujući nas u jednu ljudsku obitelj. On nas uči da u drugome ne gledamo protivnika ili stranca, nego brata i sestru s kojima dijelimo isti ljudski put i isto dostojanstvo djeteta Božjega – navodi se u zajeničkoj poruci biskupa.

Uskrs, poručuju, podsjeća da kršćanska nada nije naivni optimizam niti puko iščekivanje boljih okolnosti. Ona je duboko povjerenje u Boga koji vodi povijest i koji nikada ne napušta čovjeka.

Uskrsli Krist stoji na početku svakoga novog početka. Ondje gdje se čovjek otvara Bogu i bližnjemu, ondje se rađa „novo proljeće“ života: obnavlja se povjerenje, jača solidarnost i ponovno se budi nada da je moguće graditi pravedniji i humaniji svijet. Zato nas Uskrs uvijek iznova poziva da budemo ljudi uskrsne nade, ljudi koji vjeruju da dobro pobjeđuje i koji su spremni tu vjeru potvrditi djelima ljubavi i pomirenja.

– Ujedinjena srca, upućujemo Uskrslom Isusu svoje molitve da svjetlo uskrsnoga jutra obasja naše živote i rasvijetli put kojim idemo kao vjernici i kao narod. U ovim okolnostima ranjivog mira i prisutnih sukoba, molimo Ga da njegova tiha, ali snažna svjetlost uđe u ovaj svijet, u naše obitelji, u naše zajednice i u našu domovinu. Molimo da ondje gdje se nadvijaju sjene straha, nepovjerenja ili ravnodušnosti ponovno zasja snaga vjere i toplina međusobne blizine. Dok slavimo pobjedu života nad smrću, svjesni smo da uskrsna radost nije prolazni osjećaj jednoga dana, nego dar koji nas prati i oblikuje kroz cijelu godinu.

Uskrsli Krist poziva nas da budemo nositelji njegova mira i svjedoci nade u svijetu koji žudi za pomirenjem i novim povjerenjem. Neka nam On podari mudrost srca kako bismo prepoznali put dobra i imali snage njime ustrajno hoditi, vođeni vjerom koja nas nosi i kroz najveće kušnje vremena.

Neka radost Uskrsa ispuni vaša srca, domove i obitelji, a mir Uskrsloga Gospodina neka vas prati i krijepi u svakom danu života. Sretan i blagoslovljen Uskrs! – poručuju Tomo Vukšić, vrhbosanski nadbiskup i metropolit, mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj, mons. Željko Majić, banjolučki biskup i mons. Miro Relota, vojni ordinarij u BiH.

