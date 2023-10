Bio je jedan od najmoćnijih ljudi Amerike, a danas jedva spaja kraj s krajem. Saznalo se i što je napravio Trumpu…

Rudy Giuliani, “gradonačelnik Amerike”, u čijem se društvu ranih 2000-ih rado našao svatko, danas jedva spaja kraj s krajem. Paralelno se bori s tužbama za reketarenje i seksualno napastovanje svojih bivših suradnica, u takvim je financijskim problemima da je korak do proglašenja bankrota, a zbog poteza na koje se odlučio tijekom suradnje s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom savezna država New York mu je do daljnjega suspendirala odvjetničku dozvolu.

Kao da ga nije zadesilo dovoljno nedaća, ovih je dana njegova javna tajna došla u fokus zasebne istrage zbog čega novinske stupce diljem zemlje krase natpisi o problematičnom odnosu koji već godinama njeguje s alkoholom .

Naime, do relativno nedavno u američkim političkim kuloarima šaptom se spominjala ljubav koju je Giuliani gajio prema čašici. Međutim, tijekom ispitivanja ključnih svjedoka u slučaju koji se protiv Donalda Trumpa vodi zbog izborne prevare 2020., ispostavilo se da je “Suučesnik 1”, kako je bivši gradonačelnik New Yorka poznat tužiteljima u dotičnom sporu, pod utjecajem alkohola Trumpu kao izbornom gubitniku sugerirao da neovisno o rezultatu proglasi pobjedu, zbog čega ga smatraju odgovornim za kobnu laž o izbornoj prevari.

Judith Giuliani, treća supruga od koje se Trumpov odvjetnik nedavno rastao uz mnogo pompe i medijskog žutila, tvrdi da je njezin bivši muž ekscesivno počeo piti od propasti predsjedničke kampanje 2008. kada se Republikanska stranka odlučila za Johna McCaina, iako je Giuliani u početku djelovao kao sigurni predsjednički kandidat desnice.

‘To je onaj isti Giuliani koji je čistio NY, iza svega stoji jal‘

– Gradonačelnik je definitivno bio pod utjecajem alkohola dotične večeri – izjavio je Jason Miller, jedan od ključnih svjedoka tijekom saslušanja pred Kongresom kojim su se pokušale utvrditi okolnosti marša na zgradu Capitol Hilla 6. siječnja 2021. godine.

Naime, u intervjuima s dužnosnicima Ministarstva pravosuđa koji provode istragu, ali i tijekom saslušanja u američkom Kongresu, nekolicina svjedoka iz Trumpove svite potvrdila je da je te večeri Giuliani Trumpu savjetovao da proglasi izbornu pobjedu, unatoč tome što su sve televizijske kuće obznanile da je Joe Biden prvi došao do 270 elektora i time postao novi predsjednik SAD-a. Bivši gradonačelnik New Yorka je pritom, navodno, djelovao opijeno, nerazgovijetno je govorio i snažno zaudarao na alkohol, što nije najbolje sjelo njegovu klijentu, poraženom Donaldu Trumpu koji je poznat kao veliki skeptik prema čašici.

Je li osoba u čijem je opisu posla te večeri bilo da predsjedničkom kandidatu Republikanske stranke daje suvisle savjete bila trijezna, utvrdit će se daljnjom istragom. Međutim, šturom preliminarnom istragom ispostavilo se da je Giuliani i prije bio sklon širiti laži o izbornoj prevari, što su istražiteljima potvrdili i svjedoci kampanje za New York 1989. kada je rekao da mu je “pobjeda ukradena pred nosom”.

– Rudy Giuliani kojega danas vidite isti je onaj gradonačelnik New Yorka koji je pokazao zube zloglasnoj mafiji, koji je očistio njujorške ulice od kriminala i koji je tješio naciju nakon terorističkog napada 11. rujna – izjavio je Giulianijev suradnik Ted Goodman, napomenuvši kako iza “ovih okrutnih optužbi stoji surovi jal onih koji bivšem gradonačelniku zamjeraju što je dovoljno hrabar da i dalje stoji uz bok nevinom Trumpu, iako mu drugi već počinju okretati leđa”.

(Jutarnji list)