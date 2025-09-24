Izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da bi Ukrajina mogla vratiti sve svoje okupirane teritorije izazvale su val oštrih kritika ruskih dužnosnika i državnih propagandista. Nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Trump je poručio kako je Ukrajina, uz potporu EU, u poziciji vratiti cijeli svoj teritorij, piše The Kyiv Independent.

“Rusija se bori bez cilja tri i pol godine”, rekao je Trump. “To ne odlikuje Rusiju; zapravo, zbog toga uvelike izgledaju kao tigar od papira.”

Oštar zaokret u stavu

Ove izjave predstavljaju dramatičan preokret u Trumpovom pristupu, s obzirom na to da je prije samo mjesec dana ugostio ruskog predsjednika Vladimira Putina na Aljasci i obećao posredovati u mirovnom sporazumu temeljenom na postojećim linijama bojišnice.

Ruski dužnosnici pokušali su umanjiti važnost Trumpovih komentara, istovremeno se rugajući američkom čelniku. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbacio je uvredu o “tigru od papira”, dodavši da je Trumpov zaokret potaknut “poslovnim interesima” nakon razgovora sa Zelenskim.

“Rusija nipošto nije tigar. Uostalom, Rusija se češće povezuje s medvjedom. Ne postoji nešto poput ‘papirnatog medvjeda’, a Rusija je pravi medvjed”, poručio je Peskov.

Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, poznat po svojim provokativnim ispadima, izjavio je da je američki čelnik “završio u alternativnoj stvarnosti”.

“Nakon sastanka s klaunovima iz Kijeva i Pariza, objavio je živopisan post. U novoj stvarnosti, sve je drugačije. Kijev pobjeđuje, Rusija je rastrgana na komadiće”, rekao je Medvedev, dodavši kako očekuje da će se Trump “vratiti” iz te “paralelne stvarnosti” i možda čak pozvati Ukrajinu “da potpiše sporazum o predaji”.

Ruski zastupnik Oleg Matvejčev odbacio je Trumpove riječi kao besmislene. “To je generator nasumičnih fraza. Postoji izreka da Trump govori točno ono što mu je posljednja osoba u njegovom uredu rekla da kaže”, izjavio je.

“Opasne zablude”

Leonid Slucki, predsjednik Odbora za međunarodne poslove ruskog parlamenta, kritizirao je Trumpove izjave kao proturječne. “Trump je iznio niz kontradiktornih izjava o nedostatku gospodarskog razvoja Rusije i navodnoj uzaludnosti rata. Ovo je izuzetno opasna zabluda”, rekao je Slucki.

Na ruskoj državnoj televiziji, propagandist Vladimir Solovjov optužio je Ukrajinu i njezine saveznike da su obmanuli američkog predsjednika, koristeći homofobne uvrede za europske dužnosnike.

Neobično oštre reakcije iz Moskve pokazuju osjetljivost na Trumpove izjave, a dolaze nakon što je Moskva opstruirala njegov mirovni proces, odbijajući prekid vatre i smislene pregovore. Trump je obećao organizirati izravan sastanak Zelenskog i Putina, no ti su napori propali kada je Putin pozvao Zelenskog u Moskvu – prijedlog koji je Kijev odbacio kao “nemoguć” dok traju ruski raketni napadi. Zelenski je ponovio spremnost za sastanak na neutralnom terenu, što je Moskva dosljedno odbijala.

(Kliker.info-agencije)