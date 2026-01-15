hamburger-icon

Bijela kuća ne odustaje : SAD ide po Grenland bez obzira na prisustvo evropskih vojnika

Bijela kuća ne odustaje : SAD ide po Grenland bez obzira na prisustvo evropskih vojnika

15 Januara
22:01 2026
Portparolka Bijele kuće Karoline Leavitt  izjavila je da je predsjednik SAD Donald Traup jasno poručio da želi da Sjedinjene Američke Države “preuzmu” Grenland, dodajući da slanje evropskih snaga na to područje neće uticati na njegovu odluku.

Leavitt je rekla da su razgovori ministara spoljnih poslova Danske i Grenlanda sa američkim potpredsjednikom  J.D Vanceom i državnim sekretarom Mackom Rubiom bili “produktivni”.

“Bio je to dobar sastanak. Dvije strane su se složile da uspostave radnu grupu koja će nastaviti tehničke razgovore o preuzimanju Grenlanda“, rekla je Leavitt.

Dodala je da bi ti razgovori trebalo da se održavaju svake dvije do tri sedmice.

“Ovo je razgovor koji administracija namjerava da nastavi sa Dancima i sa delegacijom Grenlanda”, rekla je ona.

“Međutim, predsjednik je veoma jasno postavio svoj prioritet. On želi da Sjedinjene Američke Države preuzmu Grenland jer smatra da je to najbolje rješenje za nacionalnu bezbjednost.“

Leavitt je naglasila da slanje evropskih snaga na Grenland neće promijeniti Trumpov stav o preuzimanju tog teritorija.

Ranije je objavljeno da su snage iz Francuske, Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Holandije, Norveške i Švedske krenule ka Grenlandu.

Danska je poručila da će operacija “ojačati našu sposobnost djelovanja u tom području“, dok je Trump ranije tvrdio da samo američka kontrola može da zaštiti arktički teritorij od Rusije i Kine.

Podsjećamo, ministri spoljnih poslova Grenlanda i Danske održali su razgovore sa Vanceom i Rubiom, ali su nakon sastanka poručili da i dalje postoji “temeljno neslaganje” oko budućnosti tog danskog teritorija.

(Kliker.info-agencije)

