BiH usvojila novi program saradnje s NATO-om: “Dodik kapitulirao pred strancima“

Na sastanku Komisije za saradnju s NATO-om Bosne i Hercegovine i predstavnika NATO-a u sjedištu Saveza u Briselu usvojen je Individualni prilagođeni program partnerstva (ITPP) između BiH i NATO-a za period 2025–2028.

Ovaj dokument, koji predstavlja novi okvir saradnje BiH i NATO-a, usvojen je tokom sastanka Povjerenstva s NATO Komitetom za partnerstvo i kooperativnu sigurnost (PCSC). Njime se, prema saopštenju iz Brisela, potvrđuje „posvećenost obje strane nastavku partnerskih odnosa i jačanju reformskih procesa u BiH“.

ITPP objedinjeno uređuje sve postojeće mehanizme saradnje u okviru koncepta „Jedan partner – jedan plan“ i omogućava efikasnije upravljanje NATO programima u BiH. Dokument se oslanja na strateške ciljeve iz Programa reformi BiH, koji predstavlja glavni okvir odnosa s NATO-om.

Saveznici su prilikom usvajanja ITPP-a pozdravili napore BiH i izrazili podršku njenom suverenitetu i teritorijalnom integritetu, naglašavajući značaj stabilnosti u regionu.

Predsjedavajući Komisije i zamjenik ministra vanjskih poslova BiH Josip Brkić informisao je predstavnike NATO-a da je Program reformi za 2025. godinu već usvojen na nivou Komisije te da će uskoro biti upućen Savjetu ministara BiH. Takođe je istakao da su samoprocjene za prethodne programe (2023. i 2024.) završene i dostavljene NATO-u.

Tokom posjete Briselu, bh. delegacija se sastala i sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Radmilom Šekerinskom, koja je usvajanje ITPP-a ocijenila kao „istorijski trenutak i potvrdu snažnog partnerstva BiH i NATO-a“.

Zaključeno je da novi ITPP predstavlja značajan korak u jačanju odnosa BiH i NATO-a, koji doprinosi stabilnosti jugoistočne Evrope, bez prejudiciranja konačne odluke o članstvu BiH u Savezu.

Trivić: Dodik je kapitulirao pred NATO-om

Predsjednica Narodnog fronta Jelena Trivić oštro je reagovala na vijest o usvajanju ITPP-a, ocijenivši da su „posljednji potezi Dodika i SNSD-a u Narodnoj skupštini kapitulacija i izdaja pred strancima“.

„To što je Dodik po ko zna koji put kapitulirao je očekivano, ali ono što se ne smije dozvoliti jeste da kapitulira Republika Srpska i srpski nacionalni interesi pred izdajnicima poput Dodika i Ane Trišić Babić“, izjavila je Trivićeva.

Ona je navela da su „šuplje priče o borbi protiv Zapada ugašene za 24 sata glasovima Dodikove većine u Narodnoj skupštini“, te podsjetila da je upravo predstavnik SNSD-a, Aleksandar Goganović, zamjenik ministra odbrane BiH, predvodio delegaciju na sastanku u sjedištu NATO-a u Briselu.

„U Briselu je potpisan tzv. Individualni prilagođeni program partnerstva (ITPP) između BiH i NATO-a, a uskoro slijedi novi Program reformi koji jasno trasira put BiH ka članstvu u NATO. Sve je to dio šireg paketa na koji je, očigledno, pristao Dodik“, poručila je Trivićeva, dodajući da će „naredni mjeseci pokazati razmjere te izdaje“.

(Kliker.info-Buka)