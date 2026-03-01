BiH slavi 34 godine od referenduma : Domovino, sretan ti Dan nezavisnosti!

Obilježavanje 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine, započelo je jutros podizanjem državne zastave na brdu Hum iznad Sarajeva. Ceremoniji su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, član Predsjedništva BiH Denis Bećirović, pripadnici Oružanih snaga BiH, te predstavnici ostalih nivoa vlasti.

Zvaničnici su podsjetili na važnost 1. marta za Bosnu i Hercegovinu.

Komšić: Bosna i Hercegovina neće nestati, u ovoj zemlji ima mjesta za sve

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić naglasio je da se BiH kao nezavisna i međunarodno priznata država sa statusom u Ujedinjenim nacijama još uvijek bori protiv onih politika i ljudi koji bi da ove zemlje nema.

“U ovoj zemlji ima mjesta za sve. Dajte da vidimo šta možemo uraditi da bude bolje”, rekao je Komšić.

Istaknuo je da ga izjedaju tvrdnje o tome da će BiH nestati:

“Trošimo vrijeme na stvari koje je nemoguće da se dese. Nemoguće je da se ova zemlja raspadne. Bolje da krompir okopavamo nego da se bavimo takvim temama. Znači neće Bosna i Hercegovina nestati. Ne zato što ja to kažem, nego što ima puno ljudi koji to misle”.

Bećirović: Ulazak BiH u NATO znači kraj podjela i sigurnu budućnost države

Nakon ceremonije na Humu, delegacije su položile cvijeće i odale počast na spomen obilježjima Vječna vatra, ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995, mezarju Kovači, u Velikom Parku te i na Spomen‑parku Vraca.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović izjavio je da ulazak BiH u NATO savez predstavlja kraj priče o bilo kakvim podjelama i sigurnu luku za državu.

Čestitajući građanima Dan nezavisnosti BiH, Bećirović je poručio da je 1. mart praznik slobode i dostojanstva, ističući da “oni koji ga obilježavaju kao dan žalosti, predstavljaju protagoniste projekta ‘Velika Srbija'”. Naglasio je da bez referenduma BiH ne bi izbjegla takav projekt, ali i da su građani to odlučno spriječili.

Bećirović je rekao da 1. mart ima posebno mjesto u historiji BiH i naglasio da je ogromna većina građana, u skladu s najvišim evropskim i svjetskim standardima i pod međunarodnim nadzorom, odlučila da BiH bude nezavisna, suverena i jedinstvena država.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Kemal Ademović izjavio je da je nezavisnost najvažnija vrijednost svake države te da je njeno očuvanje dugotrajan proces koji nikada ne prestaje.

On je, između ostaloga, poručio da generacije koje danas predstavljaju BiH imaju obavezu da se nastave boriti za očuvanje nezavisnosti, dok generacije koje dolaze trebaju učiti iz prošlosti, obrazovati se i biti spremne da preuzmu tu odgovornost.

Mostar

Intoniranjem himne i podizanjem državne zastave na brdu Fortica iznad Mostara, te polaganjem cvijeća na Partizanskom spomen-groblju, počeo je program obilježavanja Dana neovisnosti BiH u Mostaru.

“Bosna i Hercegovina imala je kontinuitet u svojoj državnosti, ali neovisnost je gubila i svakako je jako važno prisjetiti se 1992. kada je neovisnost obnovljena i zato danas želimo obilježiti ovaj, najvrjedniji dan za našu domovinu”, rekao je predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić.

On je poručio kako je važno mladima ostaviti poruku da svi zajedno trebamo graditi modernu, dobru i lijepu državu za sve. Naglasio je da nezavisnost nije samo slovo na papiru nego se ona čuva izgradnjom institucija države, ali i očuvanjem kontinuiteta neovisnosti na ovim prostorima.

Zamjenica predsjedavajućeg Skupštine HNK Vesna Saradžić istaknula je kako je ovo dan kad je BiH izabrala put neovisnosti i suverenosti na putu prema demokratskim europskim državama.

U nastavku su planirane posjete i polaganje cvijeća na spomen-obilježju u Liska haremu, te odavanje počasti šehidima i poginulim borcima obrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. na Šehitlucima u Mostaru. Svečana akademija biće održana večeras u 21.00 sat u Narodnom pozorištu Mostar.

Zenica

Dan nezavisnosti BiH obilježen je u Zenici polaganjem cvijeća, intoniranjem himne i defileom gradskim ulicama. Na čelu kolone tradicionalno su bili mladi zenički sportaši.

Učestvovala su i lokalna udruženja i nešto manji broj građana, a organizator je Udruženje ratnih veterana “Bosanska čast”.

Centralna manifestacija u Zeničko-dobojskom kantonu biće održana večeras, svečanom akademijom u 19.30 u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica.

Bihać

Delegacija Gradske uprave i Gradskog vijeća Bihać, zajedno sa predstavnicima političkih stranaka i udruženja, položili su cvijeće na spomenik braniocima-oslobodiocima Grada Bihaća, šehidsko obilježje na gradskom mezarju Humci, partizansko groblje Borići, katoličko groblje Križ, mezar heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Adila Bešića i mezar dr. Irfana Ljubijankića.

Potom je održana svečana sjednica Gradskog vijeća, na kojoj je istaknuto da su sloboda i postojanost države najveća vrijednost, te da zajedništvo, odgovornost i međusobno poštovanje ostaju ključni za očuvanje i gradnju bolje budućnosti Bosne i Hercegovine.

Srebrenica

Dan nezavisnosti BiH obilježen je i u Memorijalnom centru Srebrenica, gdje je položeno cvijeće i odata počast žrtvama genocida.

Helez u Srebrenici: Kolika je cijena slobode i države nigdje se ne vidi jasnije nego ovdje

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara BiH i ministar odbrane Zukan Helez obilježio je Dan nezavisnosti BiH u Srebrenici, odavanjem počasti žrtvama genocida u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari.

“Kolika je cijena slobode i države nigdje se ne vidi jasnije nego ovdje. Srebrenica je najteža rana naše domovine. Genocid počinjen u julu 1995. godine zauvijek nas je naučio da država nije samo teritorija i institucija, država je garancija života, sigurnosti i dostojanstva njenog naroda. Kada država oslabi, stradaju ljudi. Zato je naša trajna odgovornost da budemo budni, jedinstveni i odlučni u zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine”, rekao je Helez.

On je, između ostaloga, naglasio da danas, naša obaveza nije samo da branimo, već i da gradimo i da moramo raditi, napredovati i razvijati našu domovinu, jačati njene institucije, ekonomiju i društvo, te stvarati prilike za nove generacije.

Posebno je istakao da samo snažna, uređena i prosperitetna Bosna i Hercegovina može biti trajna i sigurna.

U sarajevskoj Vijećnici večeras će biti održan prijem u organizaciji predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Željka Komšića i člana Predsjedništva Denisa Bećirovića.

Bosna i Hercegovina danas obilježava 34 godine od kada su građani gotovo dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da žele živjeti u nezavisnoj državi. Referendum je raspisan za 29. februar i 1. mart 1992. godine. Građani su glasali odgovarajući na pitanje: “Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH – Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?”.

Referendumu je pristupilo 2.073.568 glasača, a 99,44 posto glasalo je za nezavisnost. Njih 6.037 glasalo je protiv. Izlaznost je bila 63,7 posto.

Pred referendum su postavljene barikade. Na biralištima došlo je do incidenata. Šestog marta, Skupština je prihvatila rezultate referenduma i počinju antiratni protesti.

Četvrtog aprila Predsjedništvo mijenja ime u Republiku BiH. Umjesto mira, nezavisnosti i slobode uslijedili su oružani napadi, ratna stradanja i razaranja i 6. aprila počela je opsada Sarajeva, najduža opsada jednog grada u modernoj historiji.

Rezultati referenduma omogućili su i međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države.

Prvo priznanje nezavisnoj BiH dala je Bugarska, krajem januara 1992. godine. Nakon što je Njemačka 6. aprila priznala nezavisnost BiH, uslijedilo je priznanje i drugih evropskih zemalja, priznanje Evropske zajednice, a dan kasnije Sjedinjenih Američkih Država.

Bosna i Hercegovina je 22. maja 1992. godine pristupila organizaciji Ujedinjenih nacija, čime je dobila najveće međunarodno priznanje.

Rat je trajao od 1992. do 1995. godine, prouzrokujući masovna stradanja, razaranja, protjerivanja, zločine i genocid.

Ukaz o proglašenju zakona kojim se 1. mart proglašava Danom nezavisnosti BiH i državnim praznikom potpisao je predsjednik Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović 6. marta 1995. godine.

Završetak rata uslijedio je potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH dogovorenog u Dejtonu 21. novembra, a potpisanog u Parizu 14. decembra 1995. godine, kojim su potvrđene međunarodno priznate granice BiH, njen teritorijalni integritet, suverenitet i međunarodni subjektivitet, ali i administrativna podjela na dva entiteta – Federaciju BiH i Republiku Srpsku.

Odlukom Međunarodnog arbitražnog suda, 8. marta 2000. godine osnovan je Distrikt Brčko, kao dio BiH pod njenim suverenitetom.

U Republici Srpskoj, 1. mart, Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, ne obilježava se i ne slavi. Političkim i institucionalnim predstavnicima, ovaj datum predstavlja najavu rata i sav paradoks postojanja, kako često navode, “te i takve Bosne i Hercegovine”.

Vlada Republike Srpske jučer je proglasila 1. mart Danom žalosti u tom bosanskohercegovačkom entitetu. Vlada je donijela Zaključak u kojem stoji da će na svim institucijama Republike Srpske danas zastave biti spuštene na pola koplja, sve kulturne manifestacije otkazane, a sportski događaji prilagođeni Danu žalosti.

(Kliker.info-BHRT)