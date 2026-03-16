BiH rekorder u regiji: Cijene stanova porasle 71 posto za pet godina — a u Sarajevu kvadrat već ide i do 11.000 KM
Bosna i Hercegovina je u posljednjih pet godina zabilježila najveći rast cijena nekretnina u cijeloj Adria regiji čak 71 posto. I dok analitičari za 2026. prognoziraju dodatni rast od oko 10 posto, tržište u Sarajevu već sada pokazuje cifre koje su do nedavno bile nezamislive. Analizirali smo više od 130 aktuelnih oglasa i kombinirali ih s podacima agencija koje prate realno realizovane ne samo oglašene cijene.
BiH prednjači, ali cijene rastu u cijeloj regiji
Hrvatska je među vodećima u Evropskoj uniji po rastu cijena nekretnina u trećem tromjesečju 2025. cijene stambenog kvadrata skočile su s najvišom stopom od početka 2023. godine, za 13,8 posto na godišnjoj razini. Beograd pak ulazi u fazu usporavanja u 2025. bilo je razdoblja stagnacije, pa i blagog pada cijena novogradnje u pojedinim dijelovima grada.
BiH se, međutim, ne smiruje. Potražnja za nekretninama u BiH još uvijek je veća od ponude, a stručnjaci kažu da je vrijeme jeftinih nekretnina definitvno iza nas. Jedan od faktora koji gura cijene je i dijaspora: građani EX-YU regije na računima trenutno drže 110 milijardi eura, a finansijska nepismenost vodi ka tome da velik broj njih višak sredstava ulaže u dodatne nekretnine umjesto u diversifikaciju portfelja.
Koliko košta kvadrat stana po zonama Sarajeva
Evo realne slike tržišta na osnovu aktuelnih oglasa, uz raspon koji razlikuje starogradnju od novogradnje:
Centar Sarajeva je na vrhu starogradnja se kreće između 5.500 i 7.500 KM/m², dok novogradnja prelazi 8.000 KM/m², a u pojedinim penthouse projektima dostiže i 11.000 KM/m². Breka i Kovačići grupišu se oko 6.300 KM/m² medijana, s rasponom do 7.500 KM/m².
Stari Grad ima najveći raspon cijena u gradu – od ispod 2.100 do 8.000 KM/m², ovisno o stanju objekta i mikrolokaciji. Baščaršija i Papagajka su pri vrhu, stariji objekti na rubovima padaju ispod 3.000 KM/m².
Novo Sarajevo i Grbavica kreću se između 4.500 i 7.700 KM/m², s medijanom oko 5.400 KM/m². Mariindvor ide i do 6.600 KM/m² za renoviranu novogradnju.
Ilidža i Stup bilježe medijan od gotovo 4.900 KM/m², s novogradnjom koja na pojedinim lokacijama prelazi 5.800 KM/m² — nivo koji je do nedavno bio rezerviran za atraktivnije četvrti.
Novi Grad i Dobrinja nude raspon od 3.200 do 5.750 KM/m², a Vogošća i Rajlovac ostaju jedina zona gdje novogradnja još ide oko 4.000 KM/m².
Zašto dva stana iste kvadrature mogu imati potpuno različitu cijenu
Ukupna zona je samo polazišna tačka. Mikrolokacija blizina tramvajske linije, škole, zelene površine, pa čak i reputacija zgrade može pomjeriti cijenu za nekoliko stotina KM/m² u istoj ulici.
Kupci u 2026. sve više pitaju i za grijanje, izolaciju, troškove režija, lift i garažno mjesto. Stan od 60 kvadrata s dobrim rasporedom često postiže bolju cijenu od većeg, ali loše projekovanog stana. I dokumentacija igra ulogu stan s urednim vlasničkim listom, bez tereta i s riješenim upisom prodaje se brže i bliže traženom iznosu.
Šta ovi podaci znače za kupca
Ključna razlika na koju upozoravaju stručnjaci: oglašena cijena nije prodana cijena. Razlika između oglašenih i stvarno postignutih cijena nikad nije bila veća. Praktičan savjet za kupca je pratiti realno realizovane transakcije, uporediti više stanova na istoj lokaciji i provjeriti skrivene troškove adaptacija, instalacije i troškovi prenosa vlasništva mogu značajno promijeniti računicu.
Za prodavce vrijedi obrnuto upozorenje: postavljanje cijene “za probu”, znatno iznad realne, najčešće dovodi do dužeg stajanja oglasa i kasnijeg snižavanja često ispod iznosa koji se mogao postići odmah uz realno pozicioniranje.
BiH i dalje ostaje atraktivna za kupce zbog relativno niskih cijena u poređenju s ostatkom Evrope ali za prosječnog Sarajliju koji kupuje prvi stan, ta relativnost sve teže znači nešto konkretno.
