BiH nastavila savršen niz: Zmajevi razbili San Marino i ostali stopostotni u kvalifikacijama

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je impresivan niz u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ostvarivši ubjedljivu pobjedu na gostovanju kod San Marina sa šest golova razlike.

Time su Zmajevi zadržali maksimalan učinak – četiri odigrane utakmice, četiri pobjede.

Večerašnji duel u Serravalleu protekao je u potpunoj kontroli našeg tima. Prvu ozbiljniju priliku imao je kapiten Edin Džeko u 14. minuti, ali njegov šut je prošao pored gola. Nedugo zatim pokušao je i Benjamin Tahirović, no golman domaćih, Colombo, odbranio je udarac.

Ključni trenutak dogodio se u 21. minuti kada je kapiten San Marina, Golinucci, srušio debitanta Kerima Alajbegovića kao posljednji igrač i zaradio direktan crveni karton. Dvije minute kasnije, brojčana prednost se isplatila, Tahirović je sjajnim udarcem s distance savladao golmana, a asistenciju je upisao upravo Alajbegović, debitant koji je impresionirao svojom igrom.

Do kraja prvog poluvremena Zmajevi nisu ozbiljnije povećali prednost, a San Marino je čak zaprijetio preko Nannija. Jedan dosuđeni penal domaćih ubrzo je poništen zbog ofsajda, dok je Džeki poništen gol glavom, također zbog ofsajda.

U nastavku susreta Džeko je u 71. minuti postigao pogodak nakon asistencije Amara Memića, a samo minut kasnije kapiten je lijepim duplim pasom s Bajraktarevićem postavio rezultat na 3:0.

Završnica meča donijela je pravu golijadu: mladi Samed Baždar postigao je svoj prvijenac u dresu Zmajeva u 81. minuti, debitant Alajbegović krunisao je sjajnu partiju golom u 86. minuti, dok je konačnih 6:0 postavio Nihad Mujakić u samom finišu.

Bosna i Hercegovina ostaje stopostotna u grupi H i s punim samopouzdanjem dočekuje derbi protiv Austrije, koji se igra u utorak na Bilinom Polju od 20:45, gdje će se oba tima pokušati nametnuti kao glavni kandidati za prvo mjesto.

Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, grupa H, 5. kolo

San Marino – Bosna i Hercegovina 0:6 (B. Tahirović 21’, E. Džeko 70’, 72’, S. Baždar 81’, K. Alajbegović 85’, N. Mujakić 90’)

(Kliker.info-SC)