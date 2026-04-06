Sin američkog predsjednika Donald Trump Junior doputovat će u utorak u Banju Luku gdje bi se trebao sastati s predstavnicima političkih struktura Republike Srpske, objavili su u ponedjeljak mediji u BiH iako za tu informaciju nema službene potvrde.

Nekoliko portala poput Avaza i Klixa, pozivajući se na svoje neimenovane izvore, tvrde kako bi najstariji sin aktualnog predsjednika SAD koji je ranije boravio u Beogradu sada i u Banjoj Luci tijekom dvodnevnog posjeta trebao razgovarati o mogućim investicijama tvrtki koje djeluju u okviru poslovnog carstva obitelji Trump i čije je vođenje praktično preuzeo otkako je njegov otac dobio novi mandat u Bijeloj kući.

Porodica Trump svoje je poslove pokušala proširiti i na Srbiju s planovima za gradnju inačice Trump Towera u Beogradu no oni su propali zbog velikog protivljenja srbijanske javnosti pogodovanju na koje je bila pripravna vlast Aleksandra Vučića.

Pokušaj povezivanja vlasti u RS s porodice Trump mediji povezuju s agresivnim lobiranjem koje vlast pod kontrolom Milorada Dodika već godinama prakticira u SAD.

Time su uspjeli ishoditi ukidanje američkih sankcija za Dodika i brojne njegove suradnike u oktobru 2025. godine a poliitčari iz RS od tada neprestano iskazuju divljenje za politiku aktualnog američkog predsjednika i tvrde kako su priprvani surađivati s amerčkim tvrtkama koje žele investirati u tom entitetu.

Unatoč ukidanju sankcija Dodik i njegovi suradnici nisu prestali osporavati Daytonski sporazum i konstantno dovode u pitanje opstanak BiH kao države a iz Washingtona na to nema nikakve reakcije.

