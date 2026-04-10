BH NOVINARI prozvali Vukanovića zbog pritisaka, Komšića zbog profesionalnih propusta

10 Aprila
14:41 2026
Upravni odbor Udruženja BH novinari ocijenio je društveno štetnom verbalnu raspravu između političara Nebojše Vukanovića i novinara Zvonka Komšića u programu BHRT-a, koja je završena prekidanjem intervjua nakon što je Vukanović izjavio da u fudbalu navija za Srbiju, a ne za Bosnu i Hercegovinu. “Posebno zabrinjava činjenica da je ovaj televizijski intervju prerastao u verbalni sukob u kojem su se sagovornici međusobno optuživali, čime su dodatno narušeni kvalitet političke debate u medijima i pravo na drugačiji izbor i mišljenje”, navodi se u saopćenju Udruženja BH novinari.

U emisiji „Jutro za sve“, emitovanoj na BHRT-u u četvrtak, političar Nebojša Vukanović govorio je o aktuelnim političkim sukobima između opozicionih stranaka u Republici Srpskoj i svojoj kandidaturi za člana Predsjedništva BiH. Pred kraj razgovora, novinar Komšić pitao je Vukanovića hoće li navijati za reprezentaciju BiH na Svjetskom prvenstvu u fudbalu, nakon čega je, nezadovoljan odgovorom, prekinuo razgovor i poručio političaru da „ode u Srbiju“ i tamo se „kandiduje za poziciju predsjednika“.

Upravni odbor BH novinara smatra posebno neprihvatljivom naknadnu reakciju Nebojše Vukanovića i politički pritisak na BHRT, budući da je zatražio suspenziju novinara Komšića uz poređenje uređivačke politike državnog javnog servisa s „režimom Ante Pavelića“, osuđenog za zločine počinjene tokom fašističkog režima NDH u Drugom svjetskom ratu.

BH novinari najoštrije osuđuju retoriku Nebojše Vukanovića i njegove pokušaje diskreditacije Zvonka Komšića na ličnoj i etničkoj osnovi kroz poređenja s poraženom fašističkom ideologijom, što predstavlja uvredljiv govor i može utjecati na sigurnost novinara i zaštitu njegovih osnovnih prava. Ističu da se nezadovoljstvo radom medija i novinara treba rješavati kroz zakonske i institucionalne mehanizme, uključujući žalbe menadžmentu BHRT-a ili Regulatornoj agenciji za komunikacije. Javne diskvalifikacije, historijske paralele s ratnim zločincima i ultimatumi uredništvu nisu prihvatljive reakcije u demokratskom društvu.

Istovremeno, Upravni odbor BH novinara ocijenio je neprihvatljivim i profesionalne propuste novinara Zvonka Komšića, naglašavajući da je novinar dužan zadržati objektivnost, profesionalnu distancu i jednaku mjeru prema svakom sagovorniku, bez obzira na njegove političke stavove ili lična uvjerenja. Posebno ističu da sportske emocije i lični izbori ne smiju utjecati na način vođenja intervjua, naročito u javnim medijima koji moraju poštovati visoke standarde novinarske etike.

Posebno zabrinjavaju reakcije nakon intervjua u medijima i na društvenim mrežama, gdje dominiraju oštre i uvredljive poruke, čime se dodatno narušava povjerenje u medije i političke aktere. Političari i novinari imaju posebnu odgovornost za javno izgovorenu riječ jer njihovi stavovi direktno utiču na formiranje javnog mnijenja i mogu podstaći netrpeljivost i govor mržnje.

Udruženje BH novinari poziva sve učesnike javne komunikacije – političare, novinare i građane – na odgovornu i profesionalnu javnu debatu, uvažavanje različitih mišljenja i poštivanje novinarskih standarda, kao i korištenje institucionalnih mehanizama za rješavanje sporova. Samo takav pristup može doprinijeti smanjenju tenzija i jačanju povjerenja u medije i demokratske procese u Bosni i Hercegovini, zaključuje se u saopćenju.

(Kliker.info-agencije)

