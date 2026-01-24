Bh. ljekari u Njemačkoj dodjeljuju stipendije studentima medicine u BiH

Udruženje bosanskohercegovačkih ljekara u Njemačkoj (BHÄG) objavilo je Konkurs za dodjelu jednokratnih stipendija studentima i studenticama medicine iz Bosne i Hercegovine za akademsku 2025/2026. godinu.

Konkurs objavljen s ciljem pružanja finansijske podrške mladim budućim ljekarima tokom njihovog školovanja, otvoren je do 31. januara 2026. godine, a pravo prijave imaju studenti medicine od druge do pete godine studija na fakultetima u našoj zemlji, koji ispunjavaju jasno definisane akademske i socijalne kriterije.

Prijave se podnose elektronskim putem, slanjem kompletne dokumentacije u PDF formatu na e-mail adresu info@bhaeg.de, a pojedinačna stipendija iznosi 1.500 KM.

Konkurs je namijenjen redovnim studentima medicine sa aktuelnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini, koji nisu gubili akademsku godinu, ostvaruju prosječnu ocjenu 8,00 ili višu, te koji ne primaju druge stipendije ili novčane oblike podrške.

Posebna pažnja prilikom bodovanja posvećena je i socijalno-ekonomskom statusu kandidata, kako bi se podrška usmjerila onima kojima je najpotrebnija, uz uvažavanje uspjeha i godine studija.

– Cilj ovog konkursa nije samo nagraditi akademsku izvrsnost, već i prepoznati lične okolnosti i izazove s kojima se mladi ljudi suočavaju tokom studija medicine. Važno nam je da kroz CV i motivaciono pismo upoznamo kandidate kao osobe, njihove ambicije, vrijednosti i razloge zbog kojih su izabrali medicinu kao poziv, izjavio je dr. Admir Agić iz Udruženja bosanskohercegovačkih ljekara u Njemačkoj, ističući da odluku o dodjeli stipendija donosi Upravni odbor Udruženja.

Rezultati konkursa bit će objavljeni najkasnije do 15. februara 2026. godine na web stranici Udruženja BHÄG, nakon čega će uspješni kandidati dostaviti podatke o bankovnom računu otvorenom u Bosni i Hercegovini.

Isplate jednokratnih stipendija planirane su u periodu od februara do početka marta 2026. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje, a kandidati su dužni sačuvati originale dokumentacije radi eventualne dodatne provjere.

Inače, Udruženje bosanskohercegovačkih ljekara u Njemačkoj (BHÄG) okuplja ljekare porijeklom iz BiH koji djeluju u zdravstvenim ustanovama širom Njemačke. Kroz studijske boravke, stručne posjete, edukacije i mentorski rad, Udruženje aktivno doprinosi jačanju profesionalnih kapaciteta u Bosni i Hercegovini, razmjeni znanja, transferu medicinskih tehnologija i unapređenju zdravstvenog sistema, s posebnim fokusom na dugoročno i održivo povezivanje dijaspore s institucijama u domovini.

