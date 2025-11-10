BH Fanaticosi se oglasili širom Evrope: Nas ne možete kupit’! (FOTO)
10 Novembra
05:47 2025
BH Fanaticosi su prije dva dana u većem broju bosanskohercegovačkih gradova izveli akciju kojom su poručili “Nas ne možete kupiti”, kao odgovor na dešavanja u vezi s Nogometnim savezom BiH i uskraćivanja ulaznica za predstojeći meč “Zmajeva” protiv Rumunije u Zenici.
Najvjerniji navijači BiH su sada akciju proširili i na cijelu Evropu s istom porukom – “Nas ne možete kupiti”.
Transparenti s ovom porukom osvanuli su u Švedskoj, Njemačkoj, Norveškoj i mnogim drugim državama Starog kontinenta.
“U prilogu dostavljamo kratke poruke iz naših baza za sve koji misle da mogu djelovati na naš rad: Nas ne možete kupit’. Lista nije konačna”, poručuju Fanaticosi uz fotografije:
