Navijači fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, očekivano, moći će na utakmicama predstojećeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), Kanadi i Meksiku isticati zastave Republike Bosne i Hercegovine sa ljiljanima, saznaju Vijesti.ba iz izvora u Svjetskoj fudbalskoj asocijaciji (FIFA).

Prema informacijama do kojih je došao naš portal, žalba koju je, kako je tvrdio, ranije FIFA-i uputio predsjednik Hrvatske seljačke stranke (HSS) Mario Karamatić “nije rezultirala nikakvim postupkom u okviru disciplinskih ili regulatornih tijela Svjetske fudbalske federacije”.

Karamatić, nerijetko ultradesničarskih stavova, krajem aprila, kako je rekao, zatražio je od FIFA-e zabranu unošenja i isticanja zastava sa ljiljanima na utakmicama reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Tvrdio je da se radi “o političkom i ratnom simbolu”, pozivajući se na odredbe FIFA-inog disciplinskog kodeksa, iako svjestan da je riječ o zvaničnoj međunarodno priznatoj zastavi države Bosne i Hercegovine u periodu od 1992. do 1998. godine.

Dakle, kako nam je potvrđeno iz Ciriha, FIFA do danas, kako to eventualna procedura nalaže, “nije pokrenula nikakav postupak protiv Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FS BiH) po tom pitanju”.

Time je praktično potvrđeno, ako je ikada uopće bilo i upitno, da će bh. navijači i tokom Mundijala 2026. moći koristiti zastave sa ljiljanima, kao što su ih isticali na brojnim međunarodnim utakmicama prethodnih godina.

Podsjetimo, nakon historijskog plasmana Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo, Karamatić je u dnevno-političke svrhe počeo osporavati zastavu Bosne i Hercegovine, zamijenjenu 1998. godine aktuelnom “žuto-plavom sa bijelim zvijezdicama”. Njegov potez tada je izazvao brojne reakcije u javnom i političkom diskursu Bosne i Hercegovine.

Da zaključimo.

Navijači popularno zvanih “Zmajeva” u nadolazećim danima na stadionima širom Sjeverne Amerike nastavit će pružati podršku reprezentaciji Bosne i Hercegovine i uz simbole koje smatraju dijelom historijskog i sportskog identiteta naše zemlje, što faktički i jesu jer je današnja država Bosna i Hercegovina, Ustavom propisano, pravna nasljednica Republike Bosne i Hercegovine.

Mundijalom se širi miris ljiljana. Kao i prije 12 godina u Brazilu.

Bakir Tiro (Vijesti)