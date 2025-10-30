Bez izjava s obje strane : U Južnoj Koreji održan sastanak Trumpa i Xija

Američki predsjednik Donald Trump razgovarao je u četvrtak s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom na aerodrmu u Južnoj Koreji , a oba su čelnika zvučala optimistično u pogledu smirivanja trgovinskih napetosti između dvije najveće svjetske ekonomije.

Xi i Trump sastali su se na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje u Južnoj Koreji u četvrtak – prvi put od 2019. i sastanka na marginama summita G-20 u Osaki u Japanu. Bez obzira na ishod, sastanak Xija i Trumpa pobjeda je za Kinu, analizira CNN.

To je za kineskog lidera prilika da predstavi ono na što je dugo čekao: Kinu ravnopravnu s SAD-om na svjetskoj sceni.

U dijelu razgovora koji je otvoren za novinare, kineski predsjednik je ustvrdio da je do sada triput razgovarao s Donaldom Trumpom te da su razmijenili i pisma. „Normalno je da dva vodeća svjetska gospodarstva s vremena na vrijeme imaju trenja“, kaže Xi, dodajući da bi obje zemlje trebale „ostati na pravom putu“.

Xi Jinping se zahvaljuje Trumpu na posredovanju pri rješavanju sukoba Tajlanda i Kambodže te na posredovanju ka miru u Gazi.

Indikativno, jedino pitanje koje je jedna od novinarki uspjela postaviti Trumpu, prije izlaska iz dvorane, jest ono o okončanju moratorija na nuklearna testiranja.

“Zašto ste okončali moratorij na nuklearna testiranja ususret ovom sastanku?”, glasilo je pitanje.

Trump nije odgovorio.

Podsjećamo, Donald Trump je naredio je američkom Ministarstvu rata da počne s testiranjem nuklearnih kapaciteta. Time se označava velika promjena u američkoj nuklearnoj politici. Posljednje nuklearno testiranje odrađeno je pod mandatom Georgea H.W. Busha 1992.

