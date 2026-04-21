Tokom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa, trgovci su ulagali milione dolara neposredno prije nego što on objavi važne najave. BBC je proučavao podatke o obimu trgovanja s nekoliko finansijskih tržišta i uporedio ih s nekim od najznačajnijih predsjednikovih izjava koje su uticale na tržište.

Pronašao je konzistentan obrazac skokova samo nekoliko sati, ili ponekad minuta, prije objavljivanja objave ili intervjua na društvenim mrežama.

Neki analitičari kažu da ovo nosi obilježja ilegalnog insajderskog trgovanja, gdje ljudi postavljaju opklade na osnovu informacija koje nisu dostupne široj javnosti. Da bi trgovci to znali, neko u američkoj vladi im je morao dati informacije, a taj neko gotovo sigurno ima koristi od pružanja informacija. Ovaj oblik profiterstva, kada se zakon zapravo provodi, strogo je kažnjiv.

Ranije ove godine, analitičar Jonathan Rauch opisao je Trumpov stil upravljanja kao patrimonijalizam. Ovaj oblik upravljanja definiran je kao onaj u kojem se država i njene institucije tretiraju prvenstveno kao objekti i alati za lično bogaćenje. Porodica, prijatelji, pa čak i saveznici nagrađuju se za svoje “zasluge”. Primjeri uključuju: ukidanje tarifa Vijetnamu u zamjenu za dozvolu za izgradnju golf resorta, primanje aviona na poklon od Katara i izmišljanje kriptovalute Trump coin, koja je brzo dobila na vrijednosti i koju je promovirao sam Trump, samo da bi joj vrijednost brzo pala (nakon što je neko povukao novac).

Evo pet najvažnijih primjera investitora koji su se “kladili” na odluke američke vlade neposredno prije nego što su objavljene:

9. mart 2026.: “Rat je skoro završen”

Neki od najvećih poteza bili su u trgovanju naftnim fjučersima. Devet dana nakon početka američko-izraelskog rata s Iranom, Trump je u telefonskom intervjuu za CBS News rekao da je sukob “u velikoj mjeri završen, završen”.

Javnost je prvi put saznala za intervju (uživo) u 15:16 EST. Cijena nafte ubrzo je pala za 25%. Međutim, tržišni podaci pokazuju ogroman porast opklada na pad cijena nafte punih 47 minuta prije saopštenja za javnost. Trgovci koji su tada investirali zaradili su milione.

23. mart 2026.: ‘Potpuno i potpuno rješavanje sukoba’

Dana 23. marta, samo dva dana nakon što je zaprijetio da će “uništavati” iranske elektrane, Trump je na Truth Social objavio da je Washington imao “VRLO DOBRE I PRODUKTIVNE RAZGOVORE” s Teheranom o “POTPUNOM I POTPUNOM RJEŠAVANJU sukoba”.

Ovo je bilo veliko iznenađenje za diplomatske posmatrače i trgovce. Ali nisu svi bili iznenađeni. 14 minuta prije predsjednikove objave zabilježen je neuobičajeno velik broj opklada na cijenu američke nafte. Isti obrazac uočen je među trgovcima koji su kupovali ugovore za Brent sirovu naftu, drugu glavnu referentnu vrijednost nafte. Trgovanje se činilo “abnormalnim”, rekao je tada jedan naftni analitičar za BBC.

9. april 2025.: Pauza u carinama na “Dan oslobođenja”

Osim rata na Bliskom istoku, postoje i drugi primjeri trgovinske aktivnosti koji su izazvali zaprepaštenje.

Drugog aprila prošle godine, Trump je najavio ono što je nazvao Danom oslobođenja – sveobuhvatni set tarifa na robu iz gotovo svake zemlje svijeta.

Berze širom svijeta su pale. Ali sedmicu dana kasnije, kada je Trump najavio 90-dnevnu “pauzu” na tarife za sve zemlje osim Kine, cijene dionica su porasle. Referentni indeks S&P 500 skočio je za 9,5% – jedan od najvećih jednodnevnih dobitaka od Drugog svjetskog rata.

Opet, ovim događajima prethodio je neobičan obrazac trgovanja, s neobično velikim obimom opklada 18 minuta prije objave na jednom fondu koji prati S&P 500.

Broj ugovora kojima se trgovalo skočio je na preko 10.000 u minuti. Ranije tog dana, taj broj se mjerio u stotinama. Neki trgovci su se tog dana kladili više od 2 miliona dolara na rast berze, iako je berza sedam dana zaredom bila u gubicima. Masovni porast mogao im je donijeti skoro 20 miliona dolara profita.

3. januar 2026: Maduro uhapšen

Globalne platforme za klađenje na događaje, pokretane blockchainom, poput Polymarketa i Kalshija, nude korisnicima mogućnost klađenja na sve, od vremena do bejzbola i američke vanjske politike.

Trumpov sin, Donald Trump Jr., je investitor u Polymarketu i član je njegovog savjetodavnog odbora. Također služi kao strateški savjetnik Kalshija.

U decembru 2025. godine, korisnik je kreirao račun na Polymarketu pod nazivom Burdensome-Mix. 30. decembra je postavio svoju prvu opkladu na to da će predsjednik Venecuele Nicolás Maduro biti uklonjen s vlasti do kraja januara 2026. godine.

Između 30. decembra i 2. januara, Burdensome-Mix je uložio ukupno 32.500 dolara na takvu prognozu. Kada su američke specijalne snage uhvatile Madura i svrgnule ga sljedećeg dana, Burdensome-Mix je osvojio 436.000 dolara. Ubrzo nakon toga, račun je promijenio korisničko ime i od tada nije postavljao nikakve opklade.

28. februar 2026: Napadi na Iran

Prema podacima web stranice za analizu blockchaina Bubblemaps, u februaru je na Polymarketu kreirano šest računa.

Svi su se kladili na američki napad na Iran do 28. februara. Kada je predsjednik Trump potvrdio napade u ranim jutarnjim satima tog dana, računi su zajedno zaradili 1,2 miliona dolara.

Pet od šest korisnika nije se više kladilo od tada, ali jedna od nedavnih aktivnosti računa pokazuje da je naknadno zaradio 163.000 dolara ispravnim klađenjem na primirje između SAD-a i Irana do 7. aprila, što su Washington i Teheran objavili tog dana.

Polymarket je za BBC rekao da “postavlja, održava i provodi najviše standarde integriteta tržišta”, dodajući da “proaktivno” sarađuje s regulatorima i agencijama za provođenje zakona kako bi to učinio. U martu ove godine, i Polymarket i Kalshi uveli su nova pravila za suzbijanje insajderske trgovine. Tržišta predviđanja spadaju pod nadležnost Komisije za trgovanje robnim fjučersima (CFTC).

Teško dokazati

Trgovanje na osnovu povlaštenih informacija je ilegalno za većinu Amerikanaca od donošenja Zakona o vrijednosnim papirima 1933. godine. Prošireno je 2012. godine kako bi obuhvatilo i zvaničnike američke vlade, iako do danas niko nije procesuiran prema zakonu.

Paul Oudin, profesor specijaliziran za finansijsko regulatorno pravo na ESSEC Business School, kaže da je pravila teško provesti. „Finansijske vlasti neće krivično goniti ako ne mogu identificirati izvor informacija“, kaže Oudin.

„Možete imati masovne trgovine koje jasno pokazuju da je neko bio svjestan šta će Donald Trump reći“, kaže Oudin. „Ipak, postoji velika vjerovatnoća da niko neće biti procesuiran“, dodaje.

