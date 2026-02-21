Bernie Sanders ponovo upozorava : “Kongres i američki narod su vrlo nespremni za cunami koji dolazi”

Američki senator Bernie Sanders upozorio je da Kongres i američka javnost “nemaju pojma” o obimu i brzini nadolazeće revolucije umjetne inteligencije, te je insistirao na hitnim političkim akcijama kako bi se “usporila ova stvar” dok tehnološke kompanije jure u izgradnji sve moćnijih sistema.

Govoreći na Univerzitetu Stanford zajedno s kongresmenom Ro Khannom nakon serije sastanaka s liderima industrije u Kaliforniji, Sanders je bio otvoren o onome što je nazvao “najopasnijim trenutkom u modernoj historiji ove zemlje”.

“Kongres i američki narod su vrlo nespremni za cunami koji dolazi”, rekao je.

Khanna, progresivni demokrat koji predstavlja Silicijsku dolinu, dijelio je Sandersove zabrinutosti, upozoravajući da zemlja doživljava “novo pozlaćeno doba” kojim upravljaju tehnološki milijarderi koji vjeruju da “bi bili herojski osvajači u drugom dobu”.

“To jednostavno nije moje zapažanje”, rekao je Khanna. “To mi govore.”

Khanna i Sanders nisu htjeli precizirati s kojim tehnološkim rukovodiocima su se sastali tokom senatorove posjete Kaliforniji, ali je kongresmen rekao da su to bili “visoki rukovodioci” u “najistaknutijim tehnološkim kompanijama”.

“Mislim da je bilo važno i za senatora Sandersa da čuje tehnološke lidere i za tehnološke lidere da čuju senatora Sandersa, koji predstavlja i razumije zabrinutost tolikog broja američkih radnika”, rekao je Khanna u intervjuu nakon događaja.

Tokom svojih govora, Sanders je ponovio svoj poziv na moratorij na širenje podatkovnih centara umjetne inteligencije kako bi se “usporila revolucija i zaštitili radnici” dok kreatori politike ne sustignu.

Khanna ne želi moratorij, već se umjesto toga zalagao za “usmjeravanje” umjetne inteligencije, zalažući se da SAD usvoje “singapurski model” za rast podatkovnih centara, s naglaskom na obnovljivu energiju i efikasnost vode.

U svom govoru pred auditorijumom uglavnom studenata, Khanna je iznio sedam principa za zaštitu od “oligarhijskog zauzimanja i dominacije” bogatstva generiranog inovacijama umjetne inteligencije.

„Ne moramo se pitati šta Amerika može učiniti za Silicijsku dolinu, već šta Silicijska dolina mora učiniti za Ameriku“, rekao je kongresmen, za kojeg se očekuje da će se kandidovati za predsjednika 2028. godine.

Događaj je bio vrhunac višednevne posjete Kaliforniji, državi u kojoj je pobijedio na predsjedničkim predizborima 2020. godine i gdje se vratio kako bi okupio hiljade ljudi tokom svoje turneje „Fight Oligarchy“ prošle godine.

Kako navodi Reuters Sanders je u srijedu u Los Angelesu oštro osudio „pohlepu“ milijarderske klase. Tamo je pomogao u formalnom pokretanju kampanje za inicijativu na glasanju kojom bi se uveo jednokratni porez od 5% za stanovnike vrijedne više od milijardu dolara – prijedlog koji je već naveo neke ultrabogate tehnološke lidere da pobjegnu ili zaprijete da će to učiniti.

Na Stanfordu, Sanders se u svojim komentarima fokusirao na zabrinutost zbog toga kako će vještačka inteligencija uticati ne samo na radnu snagu već i na ličnu dobrobit i sposobnost ljudi da međusobno komuniciraju. Spomenuo je da je jedan restoran u Washingtonu ponudio specijalnu ponudu za Valentinovo za ljude i njihove „prijatelje vještačke inteligencije“, što je izazvalo smijeh kod stude S donekle pozitivan utjecaj na Sjedinjene Države“ u istom periodu.

Izvršni direktori tehnoloških kompanija koji predvode utrku za umjetnom inteligencijom tvrde da će umjetna inteligencija potaknuti produktivnost, inovacije i nove vrste zapošljavanja, kao što su to tehnološki napredak oduvijek činili. Ali kritičari, poput Sandersa, kažu da “neviđena” brzina i obim promjena prijete obogaćivanjem “multimilijardera”, a istovremeno produbljuju nejednakost i ostavljaju kreatore politika i javnost nespremnima da na vrijeme odgovore.

Sander je pozvao svoje kolege u Washingtonu – i javnost – da započnu ozbiljnu javnu debatu o budućnosti rada, jer umjetna inteligencija remeti ekonomiju, demokratiju i emocionalni život ljudi.

“Umjetna inteligencija i robotika nisu ni dobre ni loše”, rekao je. “Pitanje je: hoće li od toga imati koristi šačica milijardera ili će od toga imati koristi šira javnost?”

