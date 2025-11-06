Bernie Sanders: Mamdani je izveo jedan od najvećih preokreta u američkoj povijesti

Jedan od vodećih američkih progresivaca i senator Bernie Sanders izjavio je za CNN da pobjeda Zohrana Mamdanija u New Yorku dokazuje da progresivni kandidati mogu pobijediti čak i bez podrške vodstva Demokratske stranke.

Sanders: Mamdani je izveo jedan od najvećih preokreta u američkoj povijesti

Počevši od 1% u anketama, Zohran Mamdani je izveo jedan od najvećih političkih preokreta u modernoj američkoj povijesti. Da. MOŽEMO stvoriti vladu koja predstavlja radnike, a ne 1%. Radujem se suradnji sa Zohranom dok gradi grad koji funkcionira za sve”, poručio je Sanders koji smatra da je ovo putokaz za cijelu Demokratsku stranku, a to je okretanje progresivizmu.

“Stranačko vodstvo nije podržalo Mamdanija u New Yorku, a on je pobijedio”, rekao je Sanders. “Sve je jasnije da obrana statusa quo i nejednakosti koje postoje u Americi nije ono što birači žele.”

Sanders je naglasio da je podjela unutar Demokratske stranke realnost, ali i da se diljem zemlje vidi jačanje progresivnih kandidata. “Što ste vidjeli u New Yorku? Što ćete vidjeti diljem zemlje?” rekao je.

“Birači odbacuju trumpizam”

U analizi rezultata rekao je da birači “odbacuju trumpizam” i da lokalni, grassroots pokreti mogu pobijediti.

Govoreći o vladinu zatvaranju, Sanders je ponovio da demokrati ne bi trebali pristati na obećanje o glasanju za produženje subvencija za zdravstvenu skrb u zamjenu za ponovno otvaranje vlade. Takvo glasanje nazvao je “besmislenom gestom”.

“Mislim da ljudi žele da se demokrati zauzmu i nastave boriti”, rekao je, dodajući da su upravo zbog toga birači nagradili demokrate na izborima.

“Ako će se u eventualnim pregovorima donijeti zakon kojim se produžuju porezne olakšice u okviru Affordable Care Acta, to je odlično, ali mora postojati jasan dogovor da predsjednik Zastupničkog doma to podržava i da je predsjednik SAD-a spreman potpisati zakon.”

(Kliker.info-agencije)