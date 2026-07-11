Književnik Vladimir Arsenijević pretučen je jutros u Beogradu, uoči najavljene komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.

Na Instagramu je objavio video snimljen ispod Brankovog mosta, gdje je danas trebala biti održana komemoracija u organizaciji civilnog društva Srbije.

“Jutros, kada sam došao ovdje, dočekala me grupa od 20-30 ljudi koji su me udarali, prijetili mi poznatim rječnikom i ispisivali cijeli prostor svojim porukama”, rekao je Arsenijević, na čijem se licu vide modrice od udaraca.

“Budući da je održavanje komemoracije nesigurno, otkazujemo je, što ne znači da nećemo nastaviti da se bavimo svime čime se inače bavimo”, rekao je Arsenijević.

Prostor ispod mosta jutros je bio iskrzan šovinističkim porukama.

Na mjestu prošlogodišnje umjetničko-aktivističke intervencije u prostoru, ispod Brankovog mosta u Beogradu, rano jutros je osvanuo Cvijet Srebrenice.

“Za svaku žrtvu, za svaku porodicu žrtve, za kulturu sjećanja, za pomirenje i za mir. Danas i svaki dan: Narod pamti ljude. Dobro jutro, bolji Beograde!”, poručila je koalicija “Narod pamti ljude”, čiji su predstavnici ispod mosta položili veliki buket u obliku cvijeta Srebrenice.

Danas je Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Ispod bijelo-zelenih ikebana, promjera jednog metra, nalazi se natpis na papiru “Srebrenica 8372 – Narod pamti ljude”.

Koaliciju “Narod pamti ljude” čine nevladine organizacije, fondacije, umjetnici i umjetnice okupljene oko zajedničkog cilja očuvanja sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Dodali su da na ovaj način pozivaju i institucije Republike Srbije da 11. juli uvrste u službeni kalendar datuma koji će se obilježavati i tako doprinesu izgradnji trajnog mira njegovanjem kulture sjećanja zasnovane na činjenicama.

(Kliker.info-Autonomija)