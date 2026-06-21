Fudbaleri Belgije i Irana podijelili su bodove u utakmici bez golova (0:0) u 2. kolu Grupe G Svjetskog prvenstva.

Na taj način, obje ekipe imaju “samo” po dva boda prije trećeg, odlučujućeg kola, u kojem bi lako mogle ispasti.

U noći s petka na subotu, od 05:00 sati, Iran će igrati protiv Egipta, a Belgija će se sastati s Novim Zelandom.

Inače, iranska reprezentacija je na ovom susretu ispisala historiju kao najstarija reprezentacija u historiji Svjetskog prvenstva, odnosno od 1966. godine, od kada se vodi statistika.

Prosječna starost igrača koje je selektor Amir Galenoy izveo na teren bila je 32 godine i 181 dan, nadmašivši Njemačku sa Svjetskog prvenstva 1998. godine, kada je prosjek bio 31 godina i 334 dana.

Od početka susreta vidjeli smo istu sliku – znatno veći posjed lopte na belgijskoj strani i vrlo solidan defanzivni blok “veterana” iz Irana.

Favorit je tražio put do mreže azijske selekcije, ali nigdje nije bilo dovoljno velike rupe da se pretvori u gol.

Zato je Iran prvi konkretnije zaprijetio, u 14. minuti kada je Hossein Kanani šutirao sa oko 12-13 metara, ali je Thibaut Courtois pokazao kvalitet.

Iako gotovo da nisu imali posjed i jedva su prešli polovinu terena, Iran je bio vrlo opasan, pa je u 25. minuti dobio slobodan udarac iz kojeg je zatresao mrežu.

Preciznije, izvedena je akcija kojom je lopta “zakotrljana” pored živog zida, gdje je Mehdi Taremi dočekao i zatresao mrežu.

Međutim, VAR analiza je pokazala da je bio u blagom ofsajdu, pa je gol poništen.

Belgija je dobila ozbiljno upozorenje, ali je nastavila napadati bez mnogo intenziteta i energije. Zato nije ostvarila profit.

U drugom poluvremenu, Iran je ponovo prvi zaprijetio, ovaj put nakon akcije izvana, Mehdi Taremi je uhvatio poluvolej, ali je još jednom odbranio Courtoisa.

Belgija je imala najbolju priliku pred kraj sata, kada je De Bruyne pokušao da proradi Lukakua u kaznenom prostoru, a De Kuyper je trebao samo da plasira odbijenu loptu u polupraznu mrežu, ali se Alireza Beiranvand pojavio sa zemlje i spektakularno intervenisao.

Taman kada je Belgija pojačavala ritam, noge joj je “odsjekao” Nathan Engoy.

Napravio je početničku grešku vraćajući loptu Courtoisu, Taremi je to iskoristio da sam krene prema golu i belgijski štoper ga je morao oboriti i tako zaraditi direktan crveni karton.

Šokantan trenutak koji je potpuno promijenio tok utakmice i ubio nade “crvenih đavola” da ostvare pobjedu.

Istina, imali su priliku u 86. minuti preko Maximea de Kuypera, ali je Alireza Beiranvand još jednom hrabro odbranio.

(Kliker.info-agencije)