Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović obratio se u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine, poručivši da je usvajanje Rezolucije o Srebrenici predstavljalo „trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet“.

Obraćajući se predstavnicima država članica Ujedinjenih nacija, vjerskim zvaničnicima, Majkama Srebrenice i predstavnicima udruženja žrtava, Bećirović je podsjetio da su upravo u sali Generalne skupštine UN-a tokom posljednjih osam decenija donesene brojne odluke koje su oblikovale savremenu historiju čovječanstva, među kojima je i Rezolucija o Međunarodnom danu sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine.

Naglasio je da je usvajanje ove rezolucije važan iskorak u očuvanju historijske istine i međunarodnog pravnog poretka.

„Usvajanje ove rezolucije je trijumf istine, korak prema pravdi i ohrabrenje za Bosnu i Hercegovinu i cijeli svijet“, rekao je Bećirović.

Podsjetio je da su najviši sudovi Ujedinjenih nacija – Međunarodni sud pravde i Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju – pravosnažnim presudama utvrdili da je u julu 1995. godine nad Bošnjacima u tadašnjoj zaštićenoj zoni UN-a u Srebrenici počinjen genocid.

Istakao je da su te presude trajni dio međunarodnog pravnog nasljeđa i da ih nije moguće izbrisati iz historije čovječanstva.

„Najviši sudovi Ujedinjenih nacija dokazali su šta se dogodilo u Srebrenici 1995. godine. Počinjeni genocid nad Bošnjacima detaljno je dokumentovan, naučno dokazan i sudski presuđen“, poručio je.

Govoreći o razmjerama zločina, Bećirović je naglasio da genocid ne predstavljaju statistički podaci niti brojke, već ljudske sudbine.

„Riječ je o prekinutim ljudskim životima. Ljudima koji su imali imena, prezimena, porodice i snove. Djeci koja nisu odrasla. Majkama koje nikada nisu dočekale svoje sinove“, rekao je, dodajući da su to samo neke od posljedica genocida počinjenog u Bosni i Hercegovini, državi u srcu Evrope.

Predsjedavajući Predsjedništva BiH istakao je da države koje imaju snage suočiti se s najmračnijim dijelovima vlastite prošlosti pokazuju odgovornost prema budućim generacijama, dok države koje negiraju sudski utvrđene činjenice ostaju zarobljene u mržnji i nestabilnosti.

U tom kontekstu pozvao je na zaštitu međunarodnog pravnog poretka i autoriteta međunarodnih institucija.

„Danas, više nego ikada, moramo braniti integritet međunarodnog prava i autoritet međunarodnih institucija. Ne smijemo dozvoliti da sudski utvrđene činjenice postanu predmet političkih kalkulacija“, rekao je.

Posebno je upozorio da negiranje genocida predstavlja ozbiljnu prijetnju miru i sigurnosti.

„Negiranje genocida nad Bošnjacima je anticivilizacijski čin. To je vrijeđanje mrtvih i nova prijetnja živim“, poručio je.

Govoreći o značaju obilježavanja Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici pod okriljem Ujedinjenih nacija, Bećirović je naglasio da njegova vrijednost nije samo u potvrđivanju historijske istine, nego i u preventivnoj ulozi koju ima u sprečavanju budućih zločina.

Kako je naveo, obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori, već mnogo ranije – kroz obrazovni proces, njegovanje kulture sjećanja, normativnu i institucionalnu zaštitu ljudskog dostojanstva, kao i odlučno suprotstavljanje govoru mržnje, diskriminaciji i dehumanizaciji.

„Moramo jačati kulturu sjećanja. Sjećanje nije teret koji dijeli narode. Istina je temelj na kojem se gradi trajni mir. Bez istine nema povjerenja, a bez pravde nema pomirenja“, istakao je.

U završnom dijelu obraćanja Bećirović je rekao da „velikosrpska ideologija i politika koje su dovele do genocida nisu pobijedile“, naglasivši da ratni zločinci nisu ostvarili svoj cilj.

Poručio je da nisu pobijedili zato što istina živi, zato što su Majke Srebrenice sačuvale dostojanstvo žrtava i istrajale u borbi za istinu i pravdu, zato što postoje presude najviših međunarodnih sudova, ali i zato što postoji Rezolucija Generalne skupštine UN-a o genocidu u Srebrenici.

Dodao je da istinu o Bosni i Hercegovini i Srebrenici danas čuvaju dobronamjerni ljudi širom svijeta.

Govoreći o odgovornosti budućih generacija, predsjedavajući Predsjedništva BiH istakao je da sjećanje na Srebrenicu nije samo dug prema žrtvama nego i obaveza prema onima koji dolaze.

Naglasio je da mladi moraju učiti činjenice zasnovane na sudskim presudama i dokazima, jer samo istina može biti temelj trajnog mira.

„Svi moramo biti svjesni da sjećanje nije okretanje ka prošlosti. To je najodgovorniji oblik brige za budućnost“, zaključio je Denis Bećirović u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija povodom Međunarodnog dana sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995. godine.

(Kliker.info-BHRT)